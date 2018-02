SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un incontro pubblico dedicato a uno degli argomenti più caldi di questa campagna elettorale: la Sanità. A metterlo in piedi la lista Liberi e Uguali che ha invitato, per martedì 27 febbraio alle ore 21, Giuseppe Zuccatelli. Si tratta di un esperto Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) oltre che candidato con LeU a Cesena.

Assieme a lui, presso l’Hotel Progresso, anche i candidati del Piceno Pier Paolo Flammini, Flavia Mandrelli, Giuseppe Buondonno, Lara Ricciatti e Nello Tizzoni.

