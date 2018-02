SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Spettacolo organizzato dal Rotary Club San Benedetto del Tronto Nord unitamente a quello di San Benedetto del Tronto e di Ascoli Piceno, per la serata di venerdì 23 febbraio alle 21.15 presso il cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto. “Un pianoforte racconta”.

Il maestro D’Auria, stimato professionista del settore, con un pianoforte a coda reinterpreterà le colonne sonore dei più bei film della storia del cinema. Nel corso della serata verranno raccolti fondi a favore della Rotary Foundation, da sempre impegnata verso nobili ideali tra i quali, senza ombra di dubbio, spicca la lotta per l’eradicazione della poliomielite.

L’ingresso sarà libero e, alla fine dello spettacolo, verrà servito un piccolo buffet.

