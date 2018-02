MARTINSICURO – L’associazione culturale Martinbook è lieta di presentare l’incontro dal titolo “Alla scoperta della chiesa di via Po” che si terrà giovedì 22 febbraio, con inizio alle ore 21, presso la chiesa Madonna della Consolazione di via Po a Martinsicuro.

A ripercorrere la storia della piccola chiesa sarà il professor Leopoldo Saraceni che alcuni anni fa aveva pubblicato anche un libro sull’argomento. La serata sarà moderata da Sara Palladini, mentre la direzione tecnica sarà affidata a Mimmo Iurlaro.

“Un appuntamento di grande valore per la nostra città – le parole del presidente dell’associazione Martinbook, Matteo Bianchini – In pochi conoscono la storia di questa chiesa e ci è sembrato, quindi, doveroso organizzare questo incontro. Invito tutti i cittadini a non lasciarsi sfuggire questa occasione”. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Martinsicuro ed è stato organizzato in collaborazione con il comitato quartiere Tronto.

