SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno il Comune di San Benedetto del Tronto aderisce alla campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico proposta dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio2 “M’Illumino di Meno”.

Venerdì 23 febbraio, con la collaborazione delle dirigenze dei tre Istituti Scolastici Comprensivi cittadini e del personale dei nidi d’infanzia e Sezioni Primavera, ci saranno dibattiti in classe sul tema del risparmio energetico. Saranno inoltre distribuiti gli eco-codici e, aderendo al “silenzio energetico”, dalle 12 fino al termine delle lezioni saranno spente le luci nelle aule. In particolare, quest’anno la campagna sarà incentrata sul tema dell’importanza del “camminare” come gesto di rispetto dell’ambiente e di attenzione alla mobilità sostenibile.

Inoltre dalle 18 alle 19.30 sarà spenta l’illuminazione della Torre dei Gualtieri del Paese alto, simbolo della città.

