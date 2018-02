MARTINSICURO Il Comune di Martinsicuro organizza per venerdì 23 febbraio dalle ore 21:00, presso la Sala Consiliare, un incontro dal titolo “Sergio Turone, tra giornalismo e politica”. L’appuntamento vedrà, tra i relatori, il Prof. Roberto Ricci che terrà un intervento sul tema “Sergio Turone. Rapporto tra giornalismo, cultura e politica”; Giuliano Giuliani, ex Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, che parlerà del ruolo avuto da Turone all’interno dell’Assise regionale; Fabio Turone, giornalista, che illustrerà il tema “Diventare e restare giornalisti senza vendersi. Insegnamenti ancora utili al tempo delle fake news”; Giuliano Turone, ex magistrato, che parlerà di “Corrotti e Corruttori, dall’unità d’Italia alla P2”. Modererà l’incontro il giornalista Simone Gambacorta.

“Quella di Sergio Turone è una figura fondamentale per la cultura, il giornalismo e la politica della nostra provincia e dell’intero Abruzzo” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, il Vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura, Pinuccia Camaioni, ed il Consigliere Vilalba Cistola che ha seguito l’organizzazione dell’incontro. “Descrivere la vita e l’attività di una figura poliedrica come quella di Turone con poche parole sarebbe riduttivo, ma alle nuove generazioni che non lo hanno conosciuto basti sapere che Turone ha posto sempre grande attenzione verso i più deboli e verso la ricerca della verità, al di là delle circostanze. Per Martinsicuro ed il suo sviluppo è stata e resta una figura centrale, per questo motivo ci è sembrato doveroso dedicargli un incontro presso la nostra Sala Consiliare. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 8 volte, 8 oggi)