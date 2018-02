GROTTAMMARE – Domenica 25 febbraio, ultimo appuntamento con la stagione “Oh che bel castello”, edizione 2017-18.

In scena la compagnia “Rosaspina Un Teatro” di Forlì con la sua fortunatissima produzione “Raperonzola”, tratta dalla celeberrima fiaba dei Fratelli Grimm.

Uno spettacolo sorretto dala bravura di tre attori straordinari che in scena ripercorrono in chiave comica e divertente una delle più celebri creazioni dei Fratelli Grimm: “Raperonzola”, storia di una bellissima ragazza dai lunghi capelli costretta a vivere in una torre senza alcun contatto con il mondo esterno. Come nelle migliori fiabe anche qui arriva un Principe e la terribile Strega, alla fine, ha la punizione che merita e che tutti aspettano.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17, la biglietteria sarà aperta dalle ore 15,30 presso il botteghino del Teatro delle Energie. E’ possibile prenotare il posto, senza alcun costo aggiuntivo, ai numeri 0734 440348-440361 (lun/ven ore 9-14), in altri orari al numero 335 5268147.

“Grazie al pubblico che ha dimostrato di gradire il progetto di una stagione interamente dedicata ai ragazzi e alle loro famiglie e che ha sempre regalato una splendica cornice di affetto e di entusiasmo. Grazie all’Amministrazione Comunale per la fiducia accordata e alle Aziende che hanno sostenuto il progetto” hanno affermato gli organizzatori.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 22 volte, 22 oggi)