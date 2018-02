Sempre più probabile l’esibizione della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica ma per l’ufficialità serve il sì dello Stato Maggiore. La data? Non oltre il mese giugno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora conferme sulla possibile esibizione delle Frecce Tricolori nei cieli sopra San Benedetto per la prossima estate. La notizia è stata lanciata sabato mattina da Gino Sabatini (Cna Regionale e Camera di Commercio di Ascoli). In realtà all’esibizione della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica sta lavorando da almeno due mesi l’assessorato al Turismo (di Pierluigi Tassotti) e la stessa Camera di Commercio.

A quanto pare la data individuata per l’esibizione dovrebbe essere entro giugno, in modo da provare a intercettare un turismo specifico e legato all’evento. E da quello che siamo riusciti a sapere si lavora per un evento di una certa portata. I tavoli in atto in queste settimane per portare le Frecce in Riviera stanno infatti pensando a un evento della durata di tre giorni, con gli aerei che avrebbero il loro “hub” all’aeroporto Ancona, e addirittura trasmesso in diretta da Rai 1.

Per l’ufficialità c’è però ancora da aspettare. Per far volare le Frecce Tricolori c’è infatti bisogno del benestare definitivo dello Stato Maggiore dell’Aeronautica.

