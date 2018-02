RIPATRANSONE – Sono stati ultimati in questi giorni i lavori di sistemazione del piazzale antistante l’Istituto Superiore Fazzini – Mercantini – sede di Ripatransone. L’intervento, disposto dalla Provincia, è consistito nella realizzazione di opere di regimentazione delle acque meteoriche per evitare problemi di smottamenti sulla sottostante strada comunale e nel consolidamento e risistemazione del manto della pertinenza esterna dell’edificio.

Mercoledì prossimo, 21 febbraio, il Presidente della Provincia e funzionari del Servizio Edilizia Scolastica dell’Ente incontreranno la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosanna Moretti per fare il punto sulle priorità ed esigenze dell’Istituto.

“Ringrazio la Provincia per l’intervento eseguito con rapidità ed efficienza sul piazzale della scuola – ha dichiarato la Prof.ssa Moretti – nell’incontro con il Presidente D’Erasmo esamineremmo alcuni interventi volti a rafforzare ulteriormente la funzionalità e l’attività didattica del nostro Istituto in entrambe le sue sedi. A Ripatransone auspichiamo, ad esempio, l’allestimento di un altro laboratorio e il potenziamento dei collegamenti internet e altri importanti interventi di manutenzione straordinaria. Nell’edificio scolastico di Grottammare, dove è si è conclusa da poco, la risistemazione della guaina della copertura piana per circa 2000 mq, è in corso la progettazione esecutiva per 700 mila euro volta all’adeguamento e riconversione dell’auditorium in aule e laboratori e valuteremmo altri importanti opere dirette a potenziare spazi e servizi”.

