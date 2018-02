Notizia bomba quella lanciata in mattinata dal presidente della CNA Regionale Gino Sabatini che preannuncia una probabilissima esibizione della pattuglia acrobatica sopra le spiagge sambenedettesi in estate

di Alessandro Maria Bollettini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Notizia bomba quella lanciata in mattinata dal presidente della CNA Regionale Gino Sabatini che preannuncia una probabilissima, quasi certa a quanto pare, esibizione delle Frecce Tricolore a San Benedetto durante la prossima stagione estiva.

Sabatini infatti, ospite in Comune nell’ambito di un incontro fra il sindaco Piunti, l’ambasciatrice Moldava in Italia e il console italiano in Moldavia, ha affermato: “Dobbiamo lavorare per portare sul territorio centinaia di migliaia di persone.”

Le Frecce Tricolori, il cui nome completo è Pattuglia Acrobatica Nazionale, sono un gruppo di addestramento aeronautico che, con dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, ed il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie e della durata di circa mezz’ora, le ha rese famosissime in tutto lo stivale, una vera e propria attrazione.

