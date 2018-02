Da quantificare ancora il bottino. I malviventi hanno prima forzato l’ingresso e si sono poi dileguati portando via Gratta&Vinci e sigarette. Indagano i carabinieri

TORTORETO – Furto notturno in una tabaccheria di Tortoreto. I malviventi sono entrati in azione la scorsa notte e, dopo aver forzato l’ingresso del negozio, hanno fatto incetta di sigarette e Gratta&Vinci per poi dileguarsi nell’oscurità.

Sul posto i carabinieri del radiomobile che hanno avviato le indagini del caso.

Da quantificare ancora il bottino.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 121 volte, 4 oggi)