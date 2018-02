Rubrica dedicata all’energia rinnovabile a cura di 4-Energy. L’azienda si trova in via Ischia 276 a Grottammare. Per info 0735 586045

4-Energy è un’azienda qualificata in grado di offrire soluzioni integrate di indipendenza energetica per famiglie e imprese. Ciò avviene tramite l’istallazione di impianti fotovoltaici abbinata ad una vasta gamma di servizi, nel rispetto dell’ambiente e mirati al risparmio. La ditta ci parla in questo articolo dell’approvazione, da parte della Regione Marche, tramite il bando “Energia Imprese”. Si tratta della concessione di contributi a fondo perduto ed in conto interessi per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza.

“Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal bando le Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) che hanno sede o unità locale nel territorio delle Marche.

Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal bando potranno essere presentate allo sportello dalle ore 12 del 28 febbraio 2018 tramite il sistema informativo SIGEF, fino al 31 dicembre 2020.

Tra gli interventi ammissibili figura l’installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva, in abbinamento a un intervento efficientamento energetico.

Per gli impianti fotovoltaici, il dimensionamento dovrà essere effettuato con riferimento a documentati fabbisogni annuali della sede oggetto di intervento. Si rende pertanto necessaria un’attività di analisi della bolletta elettrica e di dimensionamento dell’impianto FV.

Il contributi a fondo perduto, messi in pratica dalla Regione Marche, per l’installazione di impianti fotovoltaici costituisce un finanziamento appetibile e davvero vantaggioso. Sfruttando il contributo regionale ed il risparmio in bolletta, infatti, potrai ripagare l’investimento in 3 o 4 anni.

Stai pensando all’efficientamento energetico della tua azienda e vuoi sapere se questo bando è adatto a te? Rivolgiti a noi di 4 Energy Srl.

4 Energy Srl, con esperienza decennale nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici per piccole medie imprese e famiglie, ti offre i seguenti servizi:

1- valutazione preliminare dei requisiti di accesso al bando (se necessario);

2- analisi dei fabbisogni energetici annuali;

3- valutazione economica e finanziaria dell’investimento.

Per richiedere assistenza scrivi a info@4-energy.it . Un nostro tecnico si metterà quanto prima in contatto con te”.

4-Energy si trova in via Ischia 276 a Grottammare. Per info 0735 586045, visita il sito 4-energy.it, oppure clicca QUI per visitare la pagina Facebook ufficiale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 8 volte, 8 oggi)