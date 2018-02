SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Mi trovo in vacanza ma ho visto ugualmente la partita che stasera è stata brutta, sia per il risultato che per la prestazione della squadra” non è felice il presidente Fedeli dopo aver assistito in tv al 2 a 0 rimediato dai suoi in casa contro il Mestre.

“Dire che sono deluso è poco – continua il patron – abbiamo fatto una pessima figura, anche mediatica, visto che la partita è stata trasmessa in televisione.Non ho in questo momento in mente provvedimenti ma la situazione sta prendendo un andazzo che non mi aspettavo” chiosa il presidente sentito prima che prendesse la decisione di spefire la squadra in ritiro.

“Sembrava che la gara con la Reggiana avesse dato una svolta per le gare casalinghe invece è successo l’esattocontrario. Adesso è meglio che sto zitto anche perché ho visto la gara sul cellulare ma credo che in settimana mi farò sentire” tuona Fedeli che prosegue: “Così non va. Il Mestre ci ha dominati dall’inizio alla fine ed ha meritato di vincere, il risultato poteva anche essere più largo a loro favore.”

