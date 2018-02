La squadra va in ritiro per tutta la settimana fino alla partita contro il Santarcangelo. Continua il silenzio stampa dei tesserati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb spedita in ritiro dopo la sconfitta interna contro il Mestre. Qui il comunicato della società. ” La S.S. Sambenedettese informa che la rosa al completo della prima squadra partirà domani mattina, 18 febbraio, alla volta di Cascia per il ritiro, e che sabato 24 febbraio, giorno della partita, raggiungerà lo Stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo direttamente dalla città del patron rossoblù.

La Società si augura che questa settimana di lavoro possa permettere agli atleti e al Mister di lavorare con serenità per superare il momento difficile che si sta attraversando’.

