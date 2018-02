SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Saranno il regista Fabrizio Costa e il responsabile di produzione Roberto Alchimede, oltre ad altri rappresentanti, a ritirare il premio Genius Loci che, sabato 24 febbraio, sarà consegnato alla fiction Rai “Scomparsa”.

La serie tv, andata in onda tra novembre e dicembre e campione di ascolti, è infatti stata scelta come realtà da premiare dall’associazione presieduta da Albino Scarpantoni e Marina Brancaccio in quanto promotrice, a livello nazionale, della città di San Benedetto.

“Esalta lo spirito di San Benedetto, borgo marinaro e turistico – è scritto nella motivazione del premio – con immagini che lasciano senza fiato per la loro bellezza riuscendo a dare ai sambenedettesi conoscenza di luoghi prima inesplorati”.

“Nei giorni scorsi l’attrice protagonista della fiction, Vanessa Incontrada, era tornata a parlare delle bellezze della Riviera delle Palme sul suo blog. “Sembrava di stare a Miami – ha scritto – e c’era un cibo pazzesco, ho mangiato benissimo”.

