SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Sabato 17 febbraio, ore 21.15, l‘Associazione Singing di Grottammare presenta “Fantasia” per la sezione di teatro ragazzi all’interno della Stagione teatrale del Cineteatro San Filippo Neri. Sarà uno show per grandi e piccini in un mondo magico.

Info e prenotazioni: 338/3894018, caleidoteatro@gmail.com.

