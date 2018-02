Il quartiere generale dei dem in vista delle elezioni sarà in via Curzi 22 e la sede sarà inaugurata domenica pomeriggio. Ad Ascoli scelta come base via Corso Trento e Trieste

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si avvicina la data del 4 marzo e il Pd mette in campo i suoi candidati. Sabato 17 e domenica 18 febbraio, con l’iniziativa “Circoli Aperti” i candidati faranno un tour provinciale dei circoli. Antimo Di Francesco, Margherita Sorge e Elisa Di Cintio i protagonisti delle visite che toccheranno anche le nuove sedi elettorali scelte dai “dem” per Ascoli e San Benedetto.

In Riviera il quartiere generale del Pd sarà in via Curzi 22, in Zona Cerboni, una sede nuova che verrà inaugurata il 18 febbraio alle ore 17. Il giorno prima, alla stessa ora, ci sarà anche il battesimo della sede ascolana: scelta come location via corso Trento e Trieste 13.

