MONTEPRANDONE – Il Comune di Monteprandone in collaborazione con l’associazione culturale “Tienimi un posto al cinema” organizza la rassegna Cinema d’autore. Dal 19 febbraio al 28 maggio, nella sala audiocinema del centro “Giovarti” in viale de Gasperi 235 a Centobuchi di Monteprandone verranno proiettati quattordici titoli di autori del cinema italiano.

La rassegna, suddivisa per registi Ettore Scola, Giuseppe Piccioni, Nanni Moretti e Gianni Amelio, tutti diversi per formazione intellettuale, orientamenti stilistici, tematiche svolte, anche se accomunati da una riflessione continua sulla società ed il costume italiani nella migliore tradizione del cinema d’essai, si articolerà nella proiezione settimanale di ben quattordici film, accompagnati da altrettante schede di ausilio alla visione, predisposte dall’associazione direttamente in sala o tramite la propria pagina Facebook “Tienimi un posto al cinema”.

Si parte con Ettore Scola lunedì 19 febbraio con “Brutti, sporchi e cattivi”, lunedì 26 febbraio con “Una giornata particolare” e lunedì 5 marzo con “Concorrenza sleale”. Si prosegue con il regista ascolano Giuseppe Piccioni, il 12 marzo proiezione de “Il grande Blek”, lunedì 19 marzo “Giulia non esce la sera” e lunedì 26 marzo “Il rosso e il blu”.

Ad aprile è prevista una visione fuori programma del film “Farinelli. Voce regina” del registra Gérard Corbaiu giovedì 5 aprile. Successivamente sarà la volta di tre film di Nanni Moretti: “La messa è finita” lunedì 9 aprile, “Palombella rossa” sabato 14 aprile (durante la serata interverrà lo scenografo Giancarlo Basili) e “Caro diario” lunedì 23 aprile.

Per tutto il mese di maggio verranno proiettate le pellicole di Gianni Amelio: lunedì 7 “I ragazzi di via Panisperna”, lunedì 14 “Porte aperte”, lunedì 21 “Lamerica” e lunedì 28 “Le chiavi di casa”.

L’operazione culturale, ideata e gestita da Gabriele Brancatelli presidente dell’associazione “Tienimi un posto al cinema” che vanta una ultradecennale esperienza nell’ambito della promozione e diffusione della cultura cinematografica, e curata dai soci Giulia Volponi e da Alceo Lucidi intende portare il cinema a un pubblico vasto con il tentativo di recupero di una memoria collettiva grazie al ricchissimo archivio “Brancatelli” con oltre 25.000 titoli consultabili (tra film, documentari, video musicali, serie e sceneggiati televisivi, di cui alcuni introvabili).

L’associazione, non nuova a simili iniziative, avendo già promosso nel 1993, 1995 e 1997 tre cicli di proiezioni di alto livello culturale con grande successo di pubblico e critica, gestisce attualmente la mediateca di Grottammare, divenuta ormai punto di riferimento irrinunciabili per tanti appassionati della “Settima Musa”.

Tutte le proiezioni, ad ingresso gratuito avranno inizio alle ore 21.

