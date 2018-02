Sempre viva l’ideo dello spostamento in via Calatafimi. Il 23 febbraio alle 21 (Sala Don Bosco) se ne discuterà. Assieme ai progetti per Piazza San Giovanni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si torna a parlare del capolinea degli autobus in centro a San Benedetto. Negli scorsi mesi infatti l’Amministrazione comunale aveva manifestato l’idea dello spostamento del capolinea Nord in via Calatafimi col contestuale “trasloco” dall’attuale ubicazione in piazza San Giovanni.

Adesso i vertici politici del Comune hanno deciso di parlarne in un’assemblea pubblica che si terrà il 23 febbraio alle 21 nella sala Don Bosco dietro la Chiesa della Marina, parteciperanno al tavolo i residenti di Marina Centro al fine di stabilire definitivamente lo spostamento o meno della stazione bus. Il meeting, inoltre, tratterà della possibilità di instaurare il disco orario sul lato est di piazza San Giovanni e probabilmente si parlerà della possibilità di cambiare i sensi di circolazione di alcune vie. E chissà che non torni in auge anche l’idea della chiusura della stessa Piazza.

Entro marzo probabilmente saranno prese decisioni definitive, questa la linea dell’amministrazione, che dovrebbe entro quella data impegnarsi anche ad installare il carico scarico merci e a disegnare la segnaletica orizzontale che manca da anni in via Calatafimi.

