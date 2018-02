SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Entro fine mese verranno completati alcuni necessari interventi di manutenzione straordinaria presso l’Istituto Superiore “A. Capriotti” di San Benedetto del Tronto a seguito delle esigenze di riparazione dei danni causati dalle eccezionali grandinate del luglio 2017. Complessivamente l’importo delle opere di sistemazione è di circa 48.700 mila euro.

Entrando nel dettaglio delle attività di ripristino: 8.700 euro sono stati spesi per la riparazione del manto di copertura e della relativa guaina nel lato ovest dell’edificio. I lavori hanno consentito di eliminare le problematiche riguardanti le infiltrazioni d’acqua. Ammonta, invece, a 40 mila euro l’intervento di sostituzione o riparazione degli infissi, realizzato al secondo piano – lato nord del plesso scolastico. Ulteriori e più consistenti interventi di manutenzione straordinaria sono in programma nei prossimi mesi.

“Voglio esprimere la mia soddisfazione in merito ai lavori di manutenzione eseguiti nel nostro Istituto, “A. Capriotti”, dopo le richieste a cui la Provincia ha dato seguito con tempestività – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Elisa Vita – ci auguriamo la stessa attenzione e una continua e proficua collaborazione anche per il futuro”.

La Provincia ha previsto risorse del proprio Bilancio per 450 mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di propria competenza. Complessivamente per la sicurezza delle scuole superiori del territorio sono a disposizione oltre 25 milioni di euro se si sommano insieme tutti i canali di finanziamento relativi agli interventi di adeguamento e miglioramento sismico statali, regionali e risorse del proprio bilancio.

