In via Firenze 1 presso la Delegazione Comunale di Zona Ascolani, con apertura al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle 18 alle 20

GROTTAMMARE – L’Associazione per i consumatori “Codacons” ha inaugurato la nuova sede nel cuore della Riviera delle Palme a Grottammare in via Firenze 1 presso la Delegazione Comunale di Zona Ascolani, con apertura al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle 18 alle 20.

I responsabili (Avvocati Pierluigi Vecchiotti e Paolo Iacoponi, coadiuvati dai Dottori Bianca D’Aloia e Marco De Angelis) hanno spiegato che l’ubicazione della nuova sede nella zona infra comunale della Riviera risponde alla necessità di offrire un vicino punto di contatto ai cittadini che vorranno avvalersi dei servizi messi a disposizione dall’Associazione.

Com’è noto, il Codacons persegue quale esclusiva finalità quella di tutelare i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti nei confronti di soggetti pubblici e privati. Il fine a cui tende il Codacons è quello di eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi nei confronti del cittadino.

Nel corso di quest’anno il Codacons, oltre ad affrontare le “battaglie” delineate in ambito nazionale e che interessano anche il nostro territorio (rimborsi Tari, tutela degli investitori di Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti, bollette esorbitanti, truffe contrattuali e altro) offre per il biennio 2018/2019 consulenza legale gratuita a tutti i nuovi tesserati.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 77 volte, 11 oggi)