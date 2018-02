FERMO – Blitz della Guardia di Finanza.

I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di San Benedetto hanno posto sotto sequestro l’intera struttura turistica di un camping-villaggio situato sul litorale di Fermo.

Ci sono voluti alcuni mesi ai militari sambenedettesi per controllare, nel dettaglio, la presenza delle necessarie autorizzazioni edilizie, ambientali e demaniali relative alla presenza delle numerose strutture che erano state realizzate e che hanno determinato la trasformazione e il mutamento delle caratteristiche originarie dell’area adibita a camping.

Le approfondite indagini si sono svolte su delega dell’Autorità Giudiziaria di Fermo, che ha consentito di avvalersi dell’ausilio del personale della sezione di P.G. della Polizia Locale della Procura e dell’ufficio tecnico della Provincia e un consulente tecnico incaricato dalla Procura, per procedere alla rilevazione descrittivo-fotografica alla struttura turistica e confermare quanto individuato dalle Fiamme Gialle.

I sopralluoghi eseguiti all’interno hanno permesso di appurare che l’area risultava ricompresa integralmente all’interno del perimetro di vincolo idrogeologico e, in parte, in area classificata a rischio frana molto elevato (area di versante in dissesto) e area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e che il complesso delle opere e manufatti realizzati era stato posto in essere in difformità agli strumenti urbanistici susseguitesi nel tempo.

Nella mattinata del 14 febbraio i finanzieri si sono recati presso la struttura per eseguire il provvedimento di sequestro, delegato dalla Procura di Fermo. L’amministratore della società è stato denunciato per i reati di lottizzazione abusiva e di violazione al vincolo paesaggistico ambientale.

Le Fiamme Gialle sambenedettesi hanno eseguito il provvedimento di sequestro preventivo di un’area di 170 mila mq, comprendente 180 manufatti di varia tipologia come bungalows e mobilhouse destinati al soggiorno dei turisti e ulteriori costruzioni di varia tipologia e destinazione d’uso, a servizio e pertinenza del complesso ricettivo quali: uffici, recepetion, cinema, servizi igienici, ristoranti, piscine, acqua park, parco giochi, impianti sportivi, supermarket-bazar, bar, paninoteca, gelateria, edicola, tabacchi, palestra e outlet di abbigliamento per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro.

