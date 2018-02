Una commedia del 2017 dall’impatto teatrale che vibra di arguzia e cinismo come da miglior manuale di humor britannico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al CineTeatro Concordia, per “CinemalCentro”, arriva The Party di Sally Potter, una commedia del 2017 dall’impatto teatrale che vibra di arguzia e cinismo come da miglior manuale di humor britannico.

PROIEZIONI:

sabato 18 febbraio ore 18,30-21,15

domenica 19 febbraio ore 17-18,45-21,15



INGRESSO: euro 6,50 (ridotto euro 5)

TRAMA:

Janet è appena stata nominata Ministro del Governo ombra, il coronamento della sua carriera politica. Lei e suo marito Bill decidono quindi di festeggiare con gli amici più stretti. Gli ospiti arrivano nella loro casa di Londra, ma la festa volge inaspettatamente al peggio quando Bill all’improvviso fa due rivelazioni esplosive che sconvolgono sia Janet che i presenti. Amore, amicizia, convinzioni politiche e un intero stile di vita vengono messi in discussione. Sotto la superficie elegantemente liberal degli ospiti freme la rabbia. Lo scontro li spinge a sfoderare l’artiglieria pesante, anche in senso letterale.

