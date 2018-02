SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il centro socio-educativo riabilitativo diurno “L’Arcobaleno”, in via Machiavelli 2 a San Benedetto del Tronto, in occasione della festa di San Valentino, ha organizzato “Innamorati dell’Arte”, una mostra in cui sono stati esposti quadri e manufatti in ceramica realizzati nei laboratori delle struttura.

La mostra raccoglieva in particolare lavori pittorici ispirati alle opere di grandi artisti e prodotti di fantasia liberamente prodotti dai ragazzi.

La mostra ha consentito ai visitatori di ritirare, in cambio di una piccola donazione, i prodotti artistici realizzati. Il ricavato andrà a finanziare le attività del Centro.l

