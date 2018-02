SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco le date in cui sono state fissate le assemblee pubbliche dei Comitati di quartiere che ne hanno dato comunicazione al Comune. Alle assemblee parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

COMITATO SAN FILIPPO NERI: Venerdì 16 Febbraio, ore 21.00 c/o Salone Parrocchiale “San Filippo Neri”;

COMITATO SENTINA Giovedì 22 Febbraio, ore 21.00 c/o Bar in Via F.lli Cervi;

COMITATO PORTO D’ASCOLI CENTRO: Mercoledì 28 Febbraio, ore 21.00 c/o sala San Francesco – Parrocchia Cristo Re

COMITATO PAESE ALTO Venerdì 02 Marzo, ore 21.00 c/o Salone Parrocchiale “San Benedetto Martire”;

COMITATO MARINA DI SOTTO Venerdì 09 Marzo, ore 21.00 c/o locali Parrocchia San Pio X;

