GROTTAMMARE – E’ ormai alle porte il Concerto di Gala dell’Opera Lirica, a cura del Maestro Roberto Pomili, che si svolgerà il 16 febbraio presso il Teatro delle Energie. Una serata dedicata alle più belle arie, tratte dai capolavori della lirica. Dalla “Tosca” a “Pagliacci”, da “Rigoletto” a “Turandot”, in una versione snella e fruibile ad un’ampia fascia di età.

Mercoledì 14 febbraio si è svolta la conferenza stampa di presentazione, alla quale sono intervenuti Pomili ed il sindaco Piergallini. “L’intento è quasi pedagogico” ha spiegato il Maestro “il concerto serve a far conoscere alla città artisti affermati, e cerca anche di avvicinare i più giovani all’opera. Per apprezzare la musica lirica ci vuole cultura, ma anche pazienza, può capitare che qualcuno si senta, per così dire, intimorito all’idea. Per questo il concerto di venerdì è organizzato in modo un po’ diverso dal solito. Nelle opere tradizionali, di solito sul palco sono presenti un soprano, un mezzosoprano ed un tenore; in questo caso, invece, propongo tre soprani ed un tenore. Sono tutti di alto livello, con voci diverse e ben caratterizzate, faranno un po’ a gara per farsi apprezzare dal pubblico.”.

Gli artisti di cui si parla sono Laura De Santis, Zarah Hible, Emanuela Torresi e Augusto Celsi; professionisti riconosciuti, con una ben consolidata carriera internazionale, dotati di talento ed energia. Ad accompagnarli sarà il pianoforte di Stefano Grassoni.

“Roberto Pomili è una grande risorsa per il territorio” ha affermato il sindaco Piergallini “Quando ha portato la sua “Madama Butterfly” a Grottammare, l’anno scorso, si è registrato il tutto esaurito. L’amministrazione comunale cercherà di impegnarsi sempre più per sostenere i suoi progetti, soprattutto concedendogli locali adeguati per la messa in scena.”

Il Maestro Pomili ha infine ricordato che anche per questo evento i biglietti sono in via di esaurimento. Possono essere acquistati presso i seguenti punti vendita:

GROTTAMMARE

Tabaccheria Marchionni, Cafe’ del Mar, Caffe’ Carducci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Caffe’ Sambit, Caffe’ Braccetti, Tabaccheria Floppy, Caffe’ Florian, Caffe’ Sciarra, Caffe’ Soriano

Il costo del biglietto è di 15 euro. Per informazioni, rivolgersi al numero: 329 0131428.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 60 volte, 1 oggi)