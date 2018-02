La dottoressa Marconi nominata nel pomeriggio del 14 febbraio. Subentra ad Antonio De Santis che, dal 1° di Febbraio, è entrato in servizio presso l’Asur con un importante incarico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’incontro del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 21, tenutosi nel pomeriggio di oggi alle ore 16, si è provveduto alla nomina del nuovo Coordinatore d’Ambito nella persona della dottoressa Simona Marconi che lascerà il ruolo di Direttore “Servizio Politiche Sociali” attualmente ricoperto.

Nell’occasione i componenti del Comitato, “hanno avuto parole di elogio per l’attività svolta dal Coordinatore Antonio De Santis che, dal 1° di Febbraio, è entrato in servizio presso l’Asur con un importante incarico” fa sapere il Comune di San Benedetto in una nota.

