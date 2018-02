SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel primo pomeriggio del 14 febbraio.

A San Benedetto, in via Toscana, si è verificato un incidente fra moto e auto per cause in fase di accertamento. Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte. Il motociclista è stato portato in ospedale per accertamenti, dalle prime indiscrezioni non avrebbe riportato conseguenze gravi. Le persone a bordo del mezzo non hanno riportato ferite.

Le Forze dell’Ordine stanno raggiungendo il luogo del sinistro per compiere i rilievi e chiarire la dinamica. Si registrano rallentamenti al traffico in quel tratto.

