Così come sulla parte Est, anche dall’altra parte di Viale Trieste non ci saranno barriere architettoniche (i classici scalini dei marciapiedi) a impedire l’accesso a chi non vede o a chi è costretto su una sedia a rotelle

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano i lavori sul lungomare Nord. Qualche giorno fa vi avevamo tenuti aggiornati sia sui lavori del lato Ovest di Viale Trieste, sia su quelli del lato opposto (CLICCA QUI) in cui gli operai della ditta appaltante stavano lavorando per “limare” i problemi di sconnessione della pista ciclabile battezzata a giugno scorso.

Oggi torniamo a parlarvi dei lavori sul lato Ovest con le foto degli operai che stanno eseguendo il raccordo tra la superficie del marciapiede e l’area adibita alla circolazione, che sarà asfaltata. “Analogamente a quanto avvenuto sul lato est, infatti, per tutta la lunghezza del tratto riqualificato non ci saranno barriere architettoniche a impedire l’accesso al marciapiede, mentre specifiche pavimentazioni verranno utilizzate per i percorsi guidati per ipovedenti e non vedenti” fa sapere in aggiunta il Comune.

Dunque addio al classico scalino dei marciapiedi che può rappresentare un ostacolo non da poco per chi non vede o per chi è costretto a spostarsi su una sedia a rotelle.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 429 volte, 1 oggi)