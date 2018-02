Questo dimostra il grande affetto mondiale per questo straordinario artista e, anche, l’ennesima conferma di come i grandi eventi musicali e di spettacolo possano veicolare sulla città

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cresce l’attesa per il concerto di Toquinho all’Auditorium del PalaRiviera il 18 marzo alle ore 21. Il grande musicista brasiliano festeggerà i suoi 50 anni di carriera e successi con un breve tour italiano di sole 5 date di cui la prima a San Benedetto del Tronto.

Sul palco con lui la bravissima Greta Panettieri che lo accompagnerà nei duetti in passato interpretati con grandi figure del panorama musicale femminile italiano, Ornella Vanoni solo per citarne una. La prevendita sta proseguendo spedita, anche se ci sono ancora biglietti disponibili in tutti i punti vendita Ciaotickets (su ciaotickets.com si possono trovare indirizzi e numeri di telefono dei tanti rivenditori presenti sul territorio).

A proposito di prevendita, sono stati venduti 2 biglietti a Los Angeles e 2 in Spagna, Questo dimostra il grande affetto mondiale per questo straordinario artista e, anche, l’ennesima conferma di come i grandi eventi musicali e di spettacolo possano veicolare sulla città interesse e presenze che vadano oltre i confini e gli abituali bacini di utenza, fornendo una visibilità importante.

