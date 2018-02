Chi deve dirigersi a sud dovrà imboccare il sottopasso ferroviario di Via Fiscaletti e quindi il lungomare. Chi, sempre diretto a sud, deve raggiungere via Piemonte e viale De Gasperi, potrà girare in via Curzi e poi imboccare via Crispi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della linea dell’acqua potabile, il tratto di via Ugo Bassi compreso tra via Crispi e via Moretti sarà interdetto al transito veicolare da lunedì 19 a mercoledì 28 febbraio 2018 (ad esclusione del fine settimana del 24 e 25 febbraio) dalle ore 9 alle ore 18.

Chi deve dirigersi a sud dovrà imboccare il sottopasso ferroviario di Via Fiscaletti e quindi il lungomare.

Chi, sempre diretto a sud, deve raggiungere via Piemonte e viale De Gasperi, potrà girare in via Curzi e poi imboccare via Crispi: a questa intersezione è stato infatti revocato tramite ordinanza l’obbligo di svolta a destra.

In ogni caso la Polizia Municipale indicherà con apposita segnaletica i percorsi alternativi.

