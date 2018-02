Non si registrano al momento conseguenze per eventuali residui tossici nell’ambiente. Stima da quantificare. Sul posto anche i carabinieri

TERAMO – Un violento incendio ha danneggiato la Serplast, azienda dì lavorazione di materiali plastici, in contrada Stampalone di Cellino Attanasio nel Teramano.

L’incendio è divampato verso le 23.30 e ha interessato un capannone industriale di circa 2.500 metri quadrati. Complessivamente sono stati impiegati 15 uomini dei vigili del fuoco di Teramo e Roseto. All’interno della Serplast erano stoccati numerosi sacconi contenenti materiale plastico triturato. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si estendessero all’intero capannone.

Il forte calore sviluppato ha provocato il danneggiamento del solaio di copertura della zona interessata dall’incendio, oltre alla fusione dei lucernai in materiale plastico e la caduta di gran parte dei neon dell’impianto di illuminazione.

Non si registrano al momento conseguenze per eventuali residui tossici nell’ ambiente. Ingenti i danni, che restano da quantificare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cellino Attanasio.

