FERMO – Sabato 17 febbraio il dubmaster friulano Paolo Baldini farà tappa all’Heartz Club di Fermo con il progetto Reggae “DubFiles“, con lui i gemelli Jacob e L.O. cantanti del noto gruppo Mellow Mood.

Paolo Baldini nasce a Pordenone nel 1975. È̀ considerato uno dei produttori più interessanti del panorama indipendente italiano.

Nel 2014 esordisce per La Tempesta Dischi con il progetto DubFiles, testimonianza del suo lavoro di dubmaster, accompagnato da diversi cantanti (Mellow Mood, Forelock, Richie Campbell, Sr. Wilson, Andrew I e Dub Fx).

A inizio 2015 si reca in Giamaica per registrare il suo secondo album, intitolato “DubFiles at Song Embassy, Papine, Kingston 6“. L’album, accompagnato da un documentario che ne racconta genesi e fasi di realizzazione, è uscito ad aprile 2016 per neonata La Tempesta Dub, sub-label gestita dallo stesso Paolo Baldini e dai Mellow Mood.

Saranno appunto i gemelli Jacopo “Jacob” e Lorenzo “L.O.” Garzia, cantanti della band reggae pordenonese Mellow Mood, ad accompagnare Baldini nella serata dell’Heartz esibendosi sui remix del dubmaster. I Mellow Mood sono uno dei gruppi Reggae più popolari in Europa, conosciutissimi in Sud America, headliners dei maggiori festivals di genere mondiali.

Prima dello show “DubFIles” saranno i marchigiani Polleggio Hi Fi e Muccigna Roots a scaldare il pubblico con una selezione che spazierà dal Reggae Roots alla musica elettronica.

Tutta la serata sarà amplificata dal “Bass Unity” sound system, originalissimo impianto autocostruito con subwoofer a scivolo, in puro stile “jamaican party”.

L’ingresso all’Heartz Club è riservato ai soci ARCI e chi non ha la tessera potrà associarsi anche la sera stessa pagando una quota di 7 euro. L’ingresso per i soci invece costa 10 euro e si può acquistare direttamente all’entrata del club.

Per informazioni si può chiamare l’ info-line: 331.4382699 o 338.3061648, visitare il sito: www.heartzclub.it o la pagina facebook: HeartzClub .

