Giovedì 15 febbraio a partire dalle 21, presso la sala consiliare, attivisti e candidati locali, come Gabriele Marcozzi e Domiziana Acciarri incontreranno la cittadinanza per spiegare il progetto politico

ACQUAVIVA PICENA – Comunicato stampa della lista Potere al Popolo.

Potere al Popolo arriva ad Acquaviva Picena. Giovedì 15 febbraio a partire dalle 21, presso la sala consiliare, attivisti e candidati locali, come Gabriele Marcozzi e Domiziana Acciarri incontreranno la cittadinanza per spiegare il progetto politico, illustrare il programma elettorale e raccogliere idee sul territorio. Quella di Acquaviva sarà la settima assemblea provinciale del nuovo movimento politico di sinistra in poco più di un mese e mezzo, una nuova occasione di confronto per quella che da molti osservatori politici viene riconosciuta come l’unica novità degna di nota di una campagna elettorale che gli altri partiti stanno combattendo a colpi di slogan e mettendo nel mirino per lo più i soggetti più deboli.

Potere al Popolo è una nuova forza politica di sinistra antiliberista, ecologista, attenta ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, alla redistribuzione delle ricchezze e alla lotta alle diseguaglianze sociali. In solo una settimana ha raccolto oltre 50.000 firme, il doppio di quelle necessarie per presentarsi alle elezioni del 4 marzo con un programma di netta rottura, con proposte come l’abrogazione del Jobs Act, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, l’abolizione della legge Fornero e il no alle spese militari e alle grandi opere come la Tav, a favore di un piano pubblico di messa in sicurezza del territorio. Le liste sono composte al 60% da donne e a capo del progetto c’è proprio una giovane donna, Viola Carofalo, 37 anni, ricercatrice precaria all’università di Napoli e figura “simbolica” di una compagine che vede nelle proprie fila soprattutto giovani, lavoratori e precari.”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 78 volte, 2 oggi)