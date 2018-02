SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tempo di un nuovo appuntamento per “A cena con Riviera Oggi”, il nostro ciclo di incontri-confronti elettorali. Giovedì sera 15 febbraio, dalle 21 presso Fronte del Porto, avremo ospiti Flavia Mandrelli (Liberi e Uguali, candidata all’uninominale Senato), Michele Sgariglia (CasaPound, candidato sia nell’uninominale che nel listino Senato) e Margherita Sorge (Pd, candidata nel listino proporzionale Camera).

La serata, che ricordiamo sarà come sempre trasmessa in diretta e in contemporanea sul nostro sito, si terrà al locale Fronte del Porto di Piazza Chicago Heights di San Benedetto proprio di fronte alla Capitaneria di Porto. A condurre il confronto il giornalista Giuseppe Buscemi che guiderà come un moderno Cicerone i nostri web spettatori all’appuntamento col voto del 4 marzo, districandosi fra le diverse posizione dei tre contendenti.

Per partecipare alla serata di giovedì 15 febbraio come pubblico occorre prenotare un posto a cena presso Fronte del Porto al numero 388-6595011. Si potrà scegliere fra i tre menù messi a disposizione dal locale.

Apericena di carne o pesce (15 euro)

Antipasti e sfiziosità (di carne o di pesce)

Primo

Drink

Caffè

Cena di pesce (20 euro)

Antipasto di pesce

Primo di pesce

Frittura mista

Drink

Caffè

Prenotazioni al numero 388-6595011 (chiamare o mandare un messaggio via WhatsApp)

