SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione del Congresso Mondiale di Flebologia svoltosi a Melbourne dal 2 all’8 Febbraio, si è svolta la cerimonia di premiazione della Unione Internazionale di Flebologia (la società che racchiude i medici che si occupano delle malattie delle vene) rivolta ai medici che negli ultimi 20 anni si sono distinti per il loro contributo professionale a livello mondiale.

Una commissione medica scientifica internazionale ha selezionato tra migliaia di candidati provenienti da tutti il mondo tre medici particolarmente distintisi a livello scientifico-educazionale ed ha infine prescelto quale vincitore il Dottor Attilio Cavezzi, chirurgo vascolare e sambenedettese DOC operante presso l’Eurocenter Venalinfa nella nostra città.

Gli è stato così conferito l’Award of Excellence for International Collaboration in Phlebology (medaglia d’oro di eccellenza per la Collaborazione Internazionale in Flebologia). Si tratta di un riconoscimento prestigioso che premia un nostro concittadino, già vicepresidente mondiale della stessa Unione Internazionale di flebologia, dopo decenni di attività da lui svolta in vari continenti mirata alla educazione di migliaia di medici in questa disciplina.

Una soddisfazione umana e scientifica che si vuole condividere con tutto il nostro territorio ove esistono molti altri esempi di professionisti e scienziati di altissimo valore internazionale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 348 volte, 1 oggi)