Il mister scatenato in allenamento, dove ormai ha ritrovato anche gli acciaccati di lungo corso come Patti, Aridità e Candellori. Venerdì è già tempo di riscatto: arriva il Mestre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il pareggio dolce-amaro contro la Reggiana di sabato la Samb è tornata a lavoro. Da una parte la consapevolezza di una squadra che forse mai in stagione è stata così convincente come nel primo tempo contro gli emiliani, ma dall’altra anche la necessità, impellente ed evidente, di doversi riconciliare con la vittoria in casa, a cui la Samb in questa stagione sembra davvero allergica.

E Capuano, che in questi giorni ha tutti a disposizione e sta ritrovando su base fissa anche i vari Aridità, Patti e Candellori, sembra piuttosto conscio della missione, vista anche la carica che ci mette in allenamento nel richiamare i suoi alle situazioni tattiche (guarda il VIDEO). D’altronde venerdì sera (in anticipo alle 20 e 45) sarà già tempo di riscatto e la partita del Riviera contro il Mestre di nuovo un appuntamento da non fallire fra le mura amiche.

