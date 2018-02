Mentre si stanno completando i lavori su spartitraffico e marciapiede a Ovest, la ditta che ha in affido l’appalto sta mettendo mano al tratto di ciclabile terminato nel giugno 2017: tanti ciclisti infatti si erano lamentati di dossi e sconnessioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In questi giorni gli operai che lavorano sul cantiere Ovest del lungomare hanno riaperto i cantieri anche a …Est. La ditta che ha in affido l’appalto sta infatti “aggiustando” anche il tratto più a Nord della pista ciclabile, per intenderci quello che era stato completato a giugno 2017.

L’estate scorsa infatti molti ciclisti si erano lamentati (ovviamente sui social, non potrebbe essere altrimenti di questi tempi) di dossi e sconnessioni che rendevano poco comodo il transito: da qui i lavori di questi giorni con gli operai che stanno letteralmente smontando e rimontando la pista.

I lavori sulla ciclabile

Intanto prendono forma anche lo spartitraffico e il marciapiede sul lato Ovest Viale Trieste (FOTO). Per quanto riguarda il lato Est, poi, il Comune interverrà anche sulle balaustre che danno sul mare, l’intervento è infatti stato inserito nel bilancio di previsione appena approvato dal consiglio comunale e i tecnici comunali ne hanno recentemente discusso anche con la Soprintendenza.

Lo spartitraffico pressoché completato

