SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel solco di una tradizione avviata dall’Amministrazione comunale per avvicinare la cittadinanza al teatro e ai suoi protagonisti, venerdì 16 febbraio alle 18, nella Sala della Poesia di Palazzo Piacentini (Paese alto), è in programma un incontro pubblico con Sebastiano Somma, protagonista dello spettacolo “Uno sguardo dal ponte” che andrà in scena nella stessa serata al teatro Concordia

