CORROPOLI – Accoltella il rivale in amore che ora si trova in ospedale in gravi condizioni.

E’ successo nella serata di domenica a Corropoli, quando un 33enne rumeno si è presentato sotto casa della sua ex per tentare di riallacciare i rapporti. A quel punto, sarebbe arrivato il 25enne, anche lui rumeno e attuale compagno della donna. Tra i due sarebbe nato un acceso diverbio al culmine del quale il 33enne ha tirato fuori un coltello sferrando un fendente contro il rivale. L’uomo ha poi tentato la fuga ma è stato rintracciato e arrestato nelle campagne circostanti dai carabinieri del nucleo provinciale di Teramo, diretti dal tenente colonnello, Luigi Dellegrazie. Il 25enne accoltellato è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 378 volte, 378 oggi)