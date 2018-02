A cena con Riviera Oggi stasera vi propone un confronto/dibattito fra i candidati all’uninominale Senato di Forza Italia (coalizione di centrodestra), Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo. Per partecipare come pubblico potete prenotare al numero 388-6595011

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tempo di un nuovo appuntamento per “A cena con Riviera Oggi”, il nostro ciclo di incontri-confronti elettorali. Stasera, dalle 21 presso Fronte del Porto, avremo ospiti Graziella Ciriaci (Forza Italia, espressione della coalizione di centrodestra), Giorgio Fede (Movimento 5 Stelle) e Lucia Interlenghi (Potere al Popolo).

A condurre la serata, che ricordiamo sarà come sempre trasmessa in diretta e in contemporanea sul nostro sito, il giornalista Giuseppe Buscemi che guiderà i nostri web spettatori, attraverso un percorso informato, all’appuntamento col voto del 4 marzo, districandosi fra le diverse posizione dei tre contendenti.

Per chi volesse partecipare dal vivo come pubblico al confronto, ricordiamo che è possibile prenotare un posto a cena presso Fronte del Porto. Per farlo basta chiamare o messaggiare via WhattsApp il numero 388-6595011, scegliere il menù e lasciare nome e recapito telefonico.

