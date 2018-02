TABELLINO DI GROTTAMMARE-PORTO D’ASCOLI 1-1 (1°T. 1-0)

GROTTAMMARE: Beni, Daniele Valentini (46’Daniele Orsini, 98), Massimo Vallorani, Alessio Palladini (99), Vespasiani (2000), Andrea Carminucci, De Cesare, Davide Traini, Ludovisi (46’Ansumana Jallow, 99), Iovannisci e De Panicis (90’Michele Ioele, 99). A disposizione: Mattia Ciarrocchi (2000), Avellino (98), Gianmarco Cocci (99) ed Andrea Cameli. Allenatore: Manolo Manoni.

PORTO D’ASCOLI: Di Nardo, Francesco Antonelli (99), Trawally, Ilario Gabrielli (81’Marco Gagliardi, 98), Piergiorgio Ciotti, Lanzano (99), Leopardi, Luca Rossi, Rosa (74’Renzi, 99), Alessio Schiavi (53’Minnozzi) ed Andrea Bucchi. A disposizione: Marcozzi (2000), Gregonelli, Pizi (98) e Niccolò Rossetti (99). Allenatore: Sante Alfonsi.

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti: Mirko Chirico e Stefano Principi, entrambi di Ancona.

Reti: 25’Ludovisi (G), 54’Minnozzi (P.D’A.).

Ammoniti: Luca Rossi (P.D’A.).

Spettatori: 150 circa.

Azioni dei gol: Al 25′ il Grottammare passa in vantaggio: bella azione di Davide Traini lungo l’out destro e scodellata in mezzo all’area dove Ludovisi (al 6°centro stagionale) devia verso la porta ospite con la sfera che sbatte sulla traversa e poi rimbalza nei pressi della linea. L’arbitro convalida il gol indicando il centrocampo tra le proteste degli ospiti: 1-0.

Al 54′ il Porto d’Ascoli pareggia col neo entrato Minnozzi (al 15° centro stagionale), lesto a mettere dentro dopo un errato posizionamento della difesa locale: 1-1. Per il capocannoniere (a quota 15) del campionato si interrompe un digiuno che durava da circa due mesi.

Curiosità: All’andata al Comunale Ciarrocchi è finita 3-1 (1’Andrea Bucchi, 23’Minnozzi, 41’Ludovisi [G], 93’Minnozzi. Espulsi: Al 53’Ilario Gabrielli del Porto d’Ascoli per gioco falloso ed al 70’Andrea Cameli del Grottammare per doppia ammonizione) per il Porto d’Ascoli, allora ancora guidato da Rosario Pergolizzi.

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche, al Comunale Filippo Pirani era finita 0-2 (44’Iachini, 79’Pendenza. Espulsi entrambi nelle fila del Grottammare e per proteste: al 50’Giorgio Valentini ed all’88’Leonardo Gentile), per il Porto d’Ascoli, allora guidato da Stefano Filippini.

Le 2 squadre in questa stagione si sono incontrate anche nella dopia sfida valevole per i quarti di finale della Coppa italia Regionale ed ha avuto la meglio come nelle stagioni precedenti sempre il Porto D’Ascoli, che è così approdato alle semifinali .

Il match d’andata giocato al Pirani è finito 2-2 (35’Sensi [P.d’A.], 37’Rosa [P.d’A.], 72’Ludovisi [G], 74’Paregiani [G]. Al 9’Iovannisci del Grottammare ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Di Nardo). Mentre quello di ritorno al Ciarrocchi è finito 5-1 (23’Piergiorgio Ciotti, 43’Pizi, 52’Minnozzi, 63’Piergiorgio Ciotti, 67’De Panicis [G], 69’Rosa) per il Porto d’Ascoli, allora ancora guidato da Rosario Pergolizzi.

ECCELLENZA MARCHE

GROTTAMMARE-La 21a Giornata (6a di ritorno) d’Eccellenza Marche è andata in archivio con 6 successi (di cui 2 esterni) e 2 pareggi (di cui 1 a reti bianche) ; 16 (di cui 2 su rigore) le reti messe a segno in questo 21°turno.

Due le doppiette di questa giornata firmate da Tommaso Battisti (Atletico Gallo Colbordolo) e Tommaso Gabrielloni (Marina).

Primo successo esterno per l’Atletico Porto Sant’Elpidio (al 5°successo stagionale).

Risultati della 21a giornata (6a di ritorno) d’Eccellenza Marche di Domenica 11 febbraio 2018:

Ciabbino-Camerano (Gara giocata sabato 10 febbraio al Picchio Village a porte chiuse) 3-1 (23’Andrea Censori, 35’De Vecchis, 69’Orlando Aquino, 71’Pericolo [Ca]. Al 67’espulso Francesco Polenta del Camerano)

Forsempronese-Biagio Nazzaro 0-0

Grottammare-Porto d’Ascoli 1-1 (25’Ludovisi [G], 54’Minnozzi [P.D’A.])

Ilario Lorenzini Barbara-Loreto 1-0 (32’Boschetti)

Marina-Pergolese (Gara giocata sabato 10 febbraio) 2-1 (6’Nicola Vitali [P], 83′ ed 88’Tommaso Gabrielloni. Al 70’espulso per proteste Lasku della Pergolese)

Montegiorgio-Atletico Alma 1-0 (92’Adami su rigore)

Tolentino-Atletico Porto Sant’Elpidio 0-2 (84’Marozzi, 93’Riccardo Cingolani)

Urbania-Atletico Gallo Colbordolo 1-2 (27’Battisti, 84’Procacci [U] su rigore, 86’Battisti)

CLASSIFICA:

Montegiorgio 46,

Atletico Gallo Colbordolo 38,

Porto d’Ascoli 35,

Grottammare 32,

Atletico Alma Fano 31,

Marina 29,

Biagio Nazzaro Chiaravalle 29,

Urbania 28,

Tolentino 28,

Forsempronese 27,

Pergolese 23,

Camerano 23,

Atletico Porto Sant’Elpidio 23,

Ciabbino 20,

Ilario Lorenzini Barbara 20.

Loreto 18.

Prossimo turno, 22a giornata (7a di ritorno) di domenica 18 febbraio 2018 ore 15:

Atletico Alma-Forsempronese (All’andata 1-1)

Atletico Gallo Colbordolo-Ciabbino (Anticipo di sabato 17 febbraio; all’andata 1-1)

Atletico Porto Sant’Elpidio-Ilario Lorenzini Barbara (Anticipo di sabato 17 febbraio; all’andata 1-4 per l’Ilario Lorenzini)

Biagio Nazzaro Chiaravalle-Grottammare (1-2)

Camerano-Marina (Anticipo di sabato 17 febbraio; all’andata 0-3 per il Marina)

Loreto-Pergolese (Anticipo di sabato 17 febbraio; all’andata 0-0)

Porto d’Ascoli-Montegiorgio (Anticipo di sabato 17 febbraio ore 14,30; all’andata 1-1)

Urbania-Tolentino (1-1)

All’andata al Comunale Filippo Pirani è finita 2-1 (8’Cavaliere [B.N.], 23’De Cesare, 38’Ludovisi) per il Grottammare.

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche, al Comunale di Chiaravalle (Ancona) finì 3-2 (1′ Cavaliere su rigore, 34’e 63′ De Panicis [G], 72’Leonardo Rossini, 78’Lorenzo Alessandroni. Al 36’espulso Giorgio Valentini del Grottammare per aver rifilato una manata al volto a Domenichetti della Biagio Nazzaro) per la Biagio Nazzaro, allora guidata da Gianmarco Malavenda..

All’andata al Comunale Pianarelle Tamburrini è finita 1-1 (13’Andrea Bucchi [P.d’A.], 39’Polini [M]) tra Montegiorgio e Grottammare.

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche al Comunale Ciarrocchi finì 3-0 (14’Marco Gagliardi, 67’Leopardi, 70’Trawally su rigore) per il Porto d’Ascoli.

Le due squadre la scorsa stagione si sono affrontate anche nei quarti di finale della Coppa Italia e l’ha spuntata passando il turno, il Montegiorgio che vinse la gara d’andata del Pianarelle Tamburrini per 1-0 (84’Labriola), mentre il ritorno al Ciarrocchi finì 2-2 (11’Lorenzo Piergallini [P.d’A.], 15’Tarli [P.d’A.], 26’Luca Rossi [M], 29′ Minella [M] su rigore).

CLASSIFICA MARCATORI- (DA AGGIORNARE)

In testa alla classifica marcatori c’è Matteo Minnozzi del Porto d’Ascoli con 15 reti (di cui 2 su rigore).

Alle sue spalle c’è Sbarbati del Montegiorgio con 12 centri (di cui 1 su rigore).

Completano attuale podio: Cavaliere (2 rigori trasformati) della Biagio Nazzaro Chiaravalle e Luca Rivi (5 rigori trasformati) dell’Atletico Alma 11 gol ciascuno.

Alle spalle del podio c’è Filippo Pagliardini dell’Urbania con 10 centri .

Dietro di lui troviamo Rosa del Porto D’Ascoli con 8 gol.

Seguono poi: Adami (un rigore trasformato) del Montegiorgio, Enrico Bartolini (2 rigori trasformati) e Manuel Muratori dell’Atletico Gallo Colbordolo, Andrea Bucchi del Porto D’Ascoli, William Cecchini della Forsempronese, Mirko Falcinelli dell’Atletico Alma e Mongiello (4 rigori trasformati) del Tolentino con 7 reti a testa.

Quindi ci sono: Antonioni (4 rigori trasformati) della Pergolese, Api (un rigore trasformato) dell’Ilario Lorenzini Barbara, il centrocampista marocchino Belkaid (4 rigori trasformati) della Forsempronese, De Marco del Ciabbino, Dell’Aquila del Tolentino, Elia Donzelli (un rigore trasformato) del Camerano, William Gioacchini e Tommaso Gregorini del Marina, Iovannisci e Ludovisi del Grottammare e Giorgio Galli (3 di cui 1 su rigore con la maglia del Ciabbino e 3 con quella dell’Atletico Porto Sant’Elpidio dove si è trasferito nel mercato di dicembre) con 6 centri ciascuno.

Poi troviamo: Filiaggi (un rigore trasformato) del Ciabbino con 5 reti a testa.

A seguire: Albanesi del Montegiorgio, Orlando Aquino del Ciabbino, Battisti e Thomas Paoli dell’Atletico Gallo Colbordolo, il brasiliano Bondi (un rigore trasformato) della Pergolese, Davide Camilletti del Loreto, Carsetti della Biagio Nazzaro Chiaravalle, Riccardo Cuccù dell’Atletico Porto Sant’Elpidio e Raponi del Tolentino con 4 gol a testa.

Quindi troviamo: Michele Alessandrini e Diego Rossini dell’Ilario Lorenzini Barbara, Francesco Antonelli e Renzi del Porto d’Ascoli, Emiliano Bartoli, Luigi Fontana e Paradisi (2 rigori trasformati) della Forsempronese, Belli del Tolentino, Bufalo dell’Atletico Alma, Michele Carbonari e Nicola Vitali della Pergolese, Riccardo Cingolani (un rigore trasformato) dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Ivan D’Angelo e De Cesare del Grottammare, Michele Garbuglia e Ruzzier (un rigore trasformato) del Loreto, Nicola Marini e Noviello (un rigore trasformato) del Marina, Nazziconi del Montegiorgio ed Ottaviani e Procacci (2 rigori trasformati) dell’Urbania con 3 centri ciascuno.

Seguono poi: Balloni del Loreto, Boschetti, Marco Carboni e Federico Paolini dell’Ilario Lorenzini Barbara, Andrea Carminucci (un rigore trasformato) e Davide Traini del Grottammare, Corpetti, Strano e Tizi del Tolentino, Tommaso Gabrielloni, Alessio Ribichini e Marco Santini del Marina, Gallotti ed Andrea Savelli della Pergolese, Marongiu e Nicola Palazzi dell’Atletico Alma, Enrico Mistura, Stambolliu e Tonucci dell’Atletico Gallo Colbordolo, Valerio Nardini del Ciabbino, Lorenzo Pagliari ed Alessandro Radi della Forsempronese, Pieralisi e Remedi della Biagio Nazzaro Chiaravalle e Michele Taddei del Camerano con 2 reti a testa.

Ed infine troviamo: Angelici, Andrea Bellucci, Defendi, Marchionne, Pericolo, Francesco Polenta, Polzonetti e Michele Santoni del Camerano, Belletti ed Islami dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Bergese, Buresta, Lanzi e Federico Ruggeri del Tolentino, Bresciani e Francesco Savelli del Marina, Brugiapaglia, Maruzzella e Streccioni del Loreto, Cecchetti, Domenichetti, Focante e Mengaroni della Biagio Nazzaro Chiaravalle, Andrea Censori, Matteo Coccia, De Vecchis, Michael Dion Gibbs e Petritola del Ciabbino, Francesco De Rosa, Lasku, Davide Righi, Antonio Tedesco e Zupo della Pergolese, Giovanni Dominici, Michele Gabbianelli e Mei dell’Atletico Alma, Ferrini dell’Atletico Gallo Colbordolo, Michele Ioele ed Alessio Palladini del Grottammare, Martellucci dell’Ilario Lorenzini Barbara, Mazzanti dell’Urbania, Andrea Omiccioli e Polini del Montegiorgio, Riccardo Paolini della Forsempronese e Sensi del Porto d’Ascoli, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Carafa (Atletico Porto Sant’Elpidio) pro Biagio Nazzaro alla 17a giornata, Campanella (Tolentino) pro Pergolese alla 17a giornata, Alberto Donnari (Montegiorgio) pro Urbania alla 13a giornata, Enrico Mistura (Atletico Gallo Colbordolo) pro Biagio Nazzaro Chiaravalle alla 4a giornata, Matteo Paci (Marina) pro Loreto alla 20a giornata e Fabio Rosati (Forsempronese) pro Atletico Porto Sant’Elpidio alla 18a giornata.

STATISTICHE ECCELLENZA MARCHE DOPO LA 21A GIORNATA: (DA AGGIORNARE)

POSITIVE:

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto ne in casa e ne in trasferta.

Migliore Serie Positiva in corso: Biagio Nazzaro (2 successi: 1 in casa ed 1 fuori e 4 pareggi: 2 interni e 2 esterni) e Grottammare (un successo esterno e 5 pareggi: 3 interni e 2 esterni) con 6 risultati utili consecutivi a testa.

Maggior numero di vittorie consecutive in corso: Atletico Porto Sant’Elpidio con 2 successi consecutivi (1 in casa ed 1 fuori).

Miglior attacco: Porto d’Ascoli con 37 gol (27 in casa e 10 in trasferta; 2 su rigore) con 6 diversi marcatori: Francesco Antonelli (3), Andrea Bucchi (7), Minnozzi (15 di cui 2 su rigore), Renzi (3), Rosa (8) e Sensi (1).

Miglior difesa: Urbania con 13 sole reti subite (9 in casa e 4 fuori)

Non subisce gol da più partite: Biagio Nazzaro da 6 gare consecutive (564 minuti complessivi)

Migliore differenza reti : Porto d’Ascoli con + 15 (37-22)

Maggior numero di vittorie: Montegiorgio con 14 successi (7 in casa e 7 in trasferta)

Minor numero di sconfitte: Montegiorgio con 3 ko (2-1 a Chiaravalle sul campo della Biagio Nazzaro alla 12a giornata, 0-4 interno con l’Urbania alla 13a ed 1-0 sul campo della Pergolese alla 20a)

Maggior numero di pareggi: Urbania con 10 pari (4 in casa e 6 fuori).

La squadra che ha raccolto più punti in casa è il Porto d’Ascoli a quota 22, frutto di 7 successi, un pareggio e 3 ko interni.

La squadra che ha raccolto più punti in trasferta è il Montegiorgio a quota 22, frutto di 7 successi, un pareggio e 2 ko esterni.

Le squadre a segno col maggior numero di giocatori sono: Pergolese e Tolentino con 11 diversi marcatori a testa.

Pergolese: Antonioni (6 di cui 4 su rigore), il brasiliano Bondi (4 di cui 1 su rigore), Michele Carbonari (3), Francesco De Rosa (1), Gallotti (2), Lasku (1), Davide Righi (1), Andrea Savelli (2), Antonio Tedesco (1), Nicola Vitali (3) e Zupo (1). Alle reti degli 11 diversi marcatori rosso-blu va aggiunta l’autorete di Campanella (Tolentino) alla 17a giornata.

Tolentino: Belli (3), Bergese (1), Buresta (1), Corpetti (2), Dell’Aquila (6), Lanzi (1), Mongiello (7 di cui 4 su rigore), Raponi (4), Federico Ruggeri (1), Strano (2) e Tizi (2).

Minor numero di espulsioni: Atletico Porto Sant’Elpidio con 0 cartellini rossi rimediati.

Minor numero di ammonizioni: Forsempronese con 33 cartellini gialli.

Migliore media inglese: Montegiorgio con un + 3.

NEGATIVE:

Peggior serie negativa in corso: Camerano con 2 ko consecutivi (1 in casa ed 1 fuori)

Maggior numero di sconfitte : Ciabbino (3 in casa ed 8 fuori) e Loreto (6 in casa e 5 fuori) con 11 ko a testa.

Minor numero di vittorie: Ilario Lorenzini Barbara (tutti in casa) e Loreto (2 in casa e 2 fuori) con 4 successi a testa.

Minor numero di pareggi: Montegiorgio (3 in casa ed 1 fuori) e Tolentino (2 in casa e 2 fuori) con 4 pari a testa.

Peggior difesa: Ciabbino con 33 reti incassate (13 in casa e 20 in trasferta).

Peggior attacco: Atletico Porto Sant’Elpidio con 15 reti segnate (9 in casa e 6 fuori; una su rigore) con 5 diversi marcatori: Belletti (1), Riccardo Cingolani (4 di cui 1 su rigore), Riccardo Cuccù (4), Giorgio Galli (3), Islami (1) e Marozzi (1). Alle reti dei 6 diversi marcatori bianco-azzurri va aggiunta l’autorete di Fabio Rosati (Forsempronese) alla 18a giornata.

Non segna da più partite: da gare consecutive ( minuti complessivi)

Peggior differenza reti: Camerano con un -12 (16-28)

La squadra che ha raccolto meno punti tra le mura amiche è il Loreto a quota 9, frutto di 2 successi, 3 pareggi e 6 ko interni .

La squadra che ha raccolto meno punti in trasferta è l’Ilario Lorenzini Barbara a quota 4, frutto di 4 pareggi e 6 ko esterni.

La squadra a segno col minor numero di giocatori è l’Urbania con 4 diversi marcatori: Filippo Pagliardini (10), Mazzanti (1), Ottaviani (3) e Procacci (4 di cui 3 su rigore). Alle reti dei 4 diversi marcatori durantini va aggiunta l’autorete di Alberto Donnari (Montegiorgio) alla 13a giornata.

Maggior numero di espulsioni (di giocatori): Grottammare con 8 cartellini rossi rimediati.

Maggior numero di ammonizioni: Pergolese con 64 cartellini gialli rimediati.

Peggior media inglese: Loreto con un -25.

STATISTICHE GROTTAMMARE:

Serie Positiva in corso: 6 risultati utili consecutivi (un successo esterno e 5 pareggi: 3 interni e 2 esterni)

Vittorie: 8 (0-1 sul campo del Marina alla 1a giornata, 3-1 interno col Loreto alla 3a, 1-0 sempre interno, stavolta col Camerano alla 5a, 2-1 interno con la Biagio Nazzaro alla 7a, 2-3 sul campo dell’Atletico Gallo Colbordolo alla 10a, 1-0 interno col Ciabbino alla 13a, 2-0 sempre interno, stavolta con l’Ilario Lorenzini Barbara alla 14a ed 1-2 a Camerano [Ancona] alla 20a)

Pareggi: 8 (1-1 sul campo della Pergolese alla 4a giornata, altro 1-1 esterno, stavolta a Porto Sant’Elpidio [Fermo] all’8a, ancora un 1-1 esterno, stavolta a Fossombrone alla 12a, di nuovo un 1-1 esterno, stavolta a Montegiorgio alla 16a, 0-0 interno col Marina alla 17a, poi ancora un 1-1 esterno, stavolta a Loreto alla 18a, altro 1-1, stavolta interno con la Pergolese alla 19a ed ancora un’altro 1-1 interno, stavolta nel derby piceno col Porto d’Ascoli alla 21a)

Sconfitte: 5 (0-1 interno col Montegiorgio alla 1a giornata, 3-1 sul campo del Porto d’Ascoli alla 6a, 0-2 interno con l’Urbania alla 9a, 1-2 interno col Tolentino all’11a e 3-0 a Fano, sul campo dell’Atletico Alma alla 15a)

Gol fatti: 24 (12 in casa e 12 in trasferta; 1 su rigore) con 8 diversi marcatori: Andrea Carminucci (2 di cui 1 su rigore), Ivan D’Angelo (3), De Cesare (3), Michele Ioele (1), Iovannisci (6), Ludovisi (6), Alessio Palladini (1) e Davide Traini (2).

Gol subiti: 23 (9 in casa e 14 fuori).

Differenza reti: + 1 (24-23)

Capocannonieri: Gianmarco Iovannisci e Dario Ludovisi con 6 gol a testa.

Punti interni: 18 (su 11 gare casalinghe) frutto di 5 successi, 3 pareggi e 3 ko interni.

Punti esterni: 14 (su 10 gare in trasferta), frutto di 3 successi, 5 pareggi e 2 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 8 (2 Daniele Valentini: per gioco falloso all’8a giornata e per fallo da ultimo uomo alla 15a ed una a testaper: Ludovisi per doppia ammonizione alla 2a giornata, Andrea Cameli anch’egli per doppia ammonizione alla 6a, Di Antonio per doppia ammonizione alla 9a, Davide Traini per doppia ammonizione alla 10a, Iovannisci per fallo di reazione alla 14a ed il portiere Beni per proteste alla 15a)

Ammonizioni: 43.

Media inglese: -11.

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Serie positiva in corso: 2 risultati utili consecutivi (un successo interno ed un pareggio esterno)

Vittorie: 10 (3-1 interno col Grottammare alla 6a giornata, 1-4 a Loreto alla 9a, 5-2 interno con la Pergolese alla 10a, 5-0 sempre interno, stavolta col Camerano all’11a, 1-2 a Fano, sul campo dell’Atletico Alma alla 12a, 1-0 interno con l’Atletico Porto Sant’Elpidio alla 13a, 3-0 interno con la Biagio Nazzaro alla 15a, 2-1 sempre interno, stavolta con la Forsempronese alla 16a, 0-1 ad Urbania alla 17a e 4-1 interno con l’Ilario Lorenzini Barbara alla 20a)

Pareggi: 5 (1-1 sul campo del Ciabbino alla 3a giornata, 0-0 sul campo dell’Ilario Lorenzini Barbara alla 5a, 1-1 a Montegiorgio alla 7a, 0-0 interno col Ciabbino alla 18a ed 1-1 a Grottammare alla 21a)

Sconfitte: 6 (2-0 sul campo della Forsempronese alla 1a giornata, 0-2 interno sul neutro Nicolai di Centobuchi con l’Urbania alla 2a, 3-4 sempre interno, stavolta col Tolentino alla 4a, 1-2 ancora interno, stavolta col Marina all’8a, 1-0 sul campo dell’Atletico Gallo Corbordolo alla 14a ed altro 1-0 esterno, stavolta a Tolentino alla 19a)

Gol fatti: 36 (27 in casa e 9 in trasferta; 2 su rigore) con 6 diversi marcatori: Francesco Antonelli (3), Andrea Bucchi (7), Minnozzi (14 di cui 2 su rigore), Renzi (3), Rosa (8) e Sensi (1).

Gol subiti: 21 (13 in casa ed 8 in trasferta).

Differenza reti: + 15 (36-21)

Capocannoniere: Matteo Minnozzi con 14 reti (di cui 2 su rigore) all’attivo.

Punti interni: 22 (su 11 gare interne), frutto di 7 successi, un pareggio e 3 ko interni.

Punti esterni: 12 (su 9 gare esterne), frutto di 3 successi, 3 pari e 3 ko esterni .

Espulsioni (di giocatori): 3 (Sensi per doppia ammonizione alla 2a giornata, Ilario Gabrielli per gioco falloso alla 6a e Minnozzi per fallo di reazione alla 14a)

Ammonizioni: 44.

Media inglese: -8.

Ecco l’elenco ufficiale delle squadre dell’ECCELLENZA MARCHE (che resta a 16 squadre) 2017-2018 ed i loro rispettivi allenatori

ATLETICO ALMA (Squadra di Fano [Pesaro-Urbino]. Neopromosso in Eccellenza dopo essere giunto 2° nel Girone A di Promozione Marche ed aver poi vinto contro il Ciabbino i Play Off Intergirone). Allenatore: Antonio Ceccarini (Confermato).

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (Squadra di Petriano [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione giunto 4° in Eccellenza Marche, ha poi perso la semifinale Play Off sul campo del Loreto. Allenatore: Gastone Mariotti (confermato)

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO (Squadra di Porto Sant’Elpidio [Fermo]. Neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B). Allenatore: Stefano Cuccù (confermato), poi esonerato dopo la 17a e rilevato alla 18a giornata da Renzo Morreale.

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE (Squadra di Chiaravalle [Ancona]. La scorsa stagione giunta 5a in Eccellenza Marche ha poi perso la semifinale Play Off in gara unica sul campo del Fabriano Cerreto). Allenatore: Massimo Lombardi (Nuovo)

CAMERANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione giunto 9° nel suo 1° Campionato d’Eccellenza Marche). Allenatore: Luca Montenovo (confermato)

CIABBINO (Squadra di Folignano [Ascoli Piceno] che gioca le sue gare interne al campo Picchio Village di Ascoli Piceno. Ripescato in Eccellenza [dove è approdato per la 1a volta nella sua storia] al posto della Recanatese [ripescata in Serie D], dopo che la scorsa stagione è giunto 2° in Promozione Marche Girone B vincendo i Play Off del suddetto Girone ma aveva poi perso la finale Play Off Inter-Girone contro l’Atletico Alma). Allenatore: Stefano Filippini (nuovo), poi esonerato dopo l’11a e rilevato alla 12a giornata da Roberto Cappellacci.

FORSEMPRONESE (Squadra di Fossombrone [Pesaro e Urbino]. Ripescata in Eccellenza al posto della Civitanovese [che è ripartita dalla 1a Categoria] dopo che la scorsa stagione era giunta 12a ed aveva poi perso ai supplementari spareggio play out in gara unica col Grottammare, retrocedendo sul campo in Promozione Marche). Allenatore: Pierangelo Fulgini (confermato)

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione giunto 15° in Eccellenza Marche, si è poi salvato vincendo dopo i tempi supplementari spareggio play out in gara unica sul campo della Forsempronese). Allenatore: Manolo Manoni (confermato)

ILARIO LORENZINI BARBARA (Squadra del comune di Barbara [Ancona]. Neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A e poi anche la Supercoppa di Promozione battendo il Porto Sant’Elpidio). Allenatore: Lorenzo Ciattaglia (confermato)

LORETO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione giunto 3° in Eccellenza Marche, ha poi perso la finale Play Off in gara unica sul campo del Fabriano Cerreto che ha successivamente vinto anche i Play Off Nazionali venendo promosso in Serie D). Allenatore: Francesco Moriconi (confermato)

MARINA (Squadra dell’omonima frazione di Montemarciano [Ancona]. La scorsa stagione giunto 10° nel suo 1° Campionato d’Eccellenza Marche). Allenatore: Giammarco Malavenda (nuovo)

MONTEGIORGIO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Fermo. La scorsa stagione giunto 8° in Eccellenza Marche. Questa è la sua 20a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale un record condiviso con la Forsempronese ). Allenatore: Massimo Paci (nuovo).

PERGOLESE (Squadra di Pergola [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione ha sfiorato i Play Off giungendo 5a a pari punti con il Porto d’Ascoli in Eccellenza Marche). Allenatore: Omar Manuelli (confermato)

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione ha sfiorato i Play Off giungendo 7° in Eccellenza Marche). Allenatore: Rosario Pergolizzi (nuovo) che poi si è dimesso dopo l’8a ed è stato rilevato alla 9a giornata dal vice-tecnico Sante Alfonsi.

TOLENTINO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione è giunto 6°in Eccellenza Marche). Allenatore: Luigi Zaini (nuovo), poi esonerato dopo la 9a e rilevato alla 10a dal vice Pieralvise Ruani coadiuvato dal Professor Omar Ippoliti e dall’11a giornata da Andrea Mosconi.

URBANIA (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunto 14° in Eccellenza Marche, si è poi salvato vincendo spareggio play out sul campo dell’Helvia Recina). Allenatore: Michele Fucili (nuovo).

In neretto le squadre che hanno sostituito il loro allenatore iniziale.

CAMPI DI GIOCO SQUADRE ECCELLENZA MARCHE 2017/18:

ATLETICO ALMA : Comunale Bellocchi di Fano (Pesaro-Urbino)– Via 1a strada

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Comunale Gallo di Petriano (Pesaro-Urbino) – Via Mulino del Passo

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Comunale Ferranti Via della Liberazione – Porto Sant’Elpidio (Fermo)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Stadio Comunale Via Puccini – Chiaravalle (Ancona)

CAMERANO: Comunale Daniele Montenovo Via Loretana – Camerano (Ancona)

CIABBINO: Campo Picchio Village Via Bonifica – Ascoli Piceno

FORSEMPRONESE: Comunale Via Oberdan – Fossombrone (Pesaro-Urbino)

GROTTAMMARE: Comunale Pirani Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Comunale Via XXV Aprile – Barbara (Ancona)

LORETO: Comunale Salvo D’Acquisto Via Bersaglieri d’Italia – Loreto (Ancona)

MARINA: Comunale Le Fornaci Via Deledda – Marina di Montemarciano (Ancona)

MONTEGIORGIO : Comunale Pianarelle Tamburrini Contrada Pianarelle – Montegiorgio (Fermo)

PERGOLESE: Comunale Stefanelli Via Martiri Libertà – Pergola (Pesaro-Urbino)

PORTO D’ASCOLI: Campo Ciarrocchi Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

TOLENTINO: Stadio Della Vittoria Via Boccalini – Tolentino (Macerata)

URBANIA: Comunale Via Campo Sportivo – Urbania (Pesaro-Urbino).

COPPA ITALIA D’ECCELLENZA MARCHE (VINTA LA SCORSA STAGIONE DALLA BIAGIO NAZZARO) 2017/18

CALENDARIO COMPLETO MODALITÀ E DATE DI SVOLGIMENTO FASE REGIONALE

Lo svolgimento della manifestazione è avvenuto mediante scontri diretti con gare di andata e ritorno, secondo il seguente calendario:

OTTAVI DI FINALE

Riepilogo Risultati Gare d’andata di domenica 3 settembre 2017

A) Urbania-Forsempronese 3-0 (27’Temellini, 38’Pagliardini, 47’Sacchi)

B) Atletico Gallo Colbordolo-Atletico Alma (Gara giocata sabato 2 settembre) 4-2 (26’Mirko Falcinelli [A.A.], 28′ e 49’Enrico Bartolini, 59’Mirko Falcinelli [A.A.], 64’Battisti, 89’Thomas Paoli)

C) Pergolese-Ilario Lorenzini Barbara 1-2 (62’Marco Carboni su rigore, 81’Api, 94’Antonioni [P] su rigore)

D) Marina-Camerano (Gara giocata sabato 2 settembre al Comunale Di Gregorio di Montemarciano [Ancona]) 2-1 (40’Ripanti, 60’Matteo Stella [C], 79’Marco Santini)

E) Biagio Nazzaro Chiaravalle-Loreto 1-0 (57’Pieralisi)

F) Tolentino-Montegiorgio (Gara giocata sabato 2 settembre) 3-0 a tavolino (sul campo era finita 0-0 ma i cremisi hanno fatto ricorso poi accolto dal Giudice sportivo, in quanto il Montegiorgio ha erroneamente schierato un giocatore squalificato ossia Passalacqua [che avrebbe dovuto finire di scontare la squalifica rimediata la scorsa dopo la gara interna della penultima giornata di Campionato, rimediata ironia della sorte proprio contro il Tolentino])

G) Atletico Porto Sant’Elpidio-GROTTAMMARE (Gara giocata sabato 2 settembre) 0-2 (80’ed 84’Iovannisci)

H) PORTO D’ASCOLI-Ciabbino (Gara giocata sabato 2 settembre al Campo Europa Merlini di San Benedetto del Tronto) 3-1 (16’Renzi, 33’Minnozzi, 35’Sergio Crescenzi [C], 69’Andrea Bucchi)

Riepilogo Risultati Gare di ritorno di mercoledì 13.09.2017

A) Forsempronese-Urbania 4-1 (13’Luigi Fontana, 36′ e 42’Lorenzo Pagliari, 45’Nicola Bucchi, 49’Procacci [U] su rigore)

B) Atletico Alma-Atletico Gallo Colbordolo 2-0 (53’Luca Rivi, 78’Bufalo. Al 75’espulso Stambolliu dell’Atletico Gallo per gioco ritenuto violento)

C) Ilario Lorenzini Barbara-Pergolese 1-0 (14’Federico Paolini)

D) Camerano-Marina 2-0 (18’e 33′ Elia Donzelli)

E) Loreto-Biagio Nazzaro 0-1 (63’Pieralisi)

F) Montegiorgio-Tolentino 3-4 (7′Adami [M], 29’Buresta, 35’Mongiello, 46’Polini [M], 55’Buresta, 86’Albanesi [M], 95′ Mongiello)

G) GROTTAMMARE-Atletico Porto Sant’Elpidio 1-1 (28’Paregiani [G], 68’Guadalupi [A.P.S.])

H) Ciabbino-PORTO D’ASCOLI (Gara giocata sul neutro Toni Stipa di Castel di Lama [Ascoli Piceno] loc. Piattoni) 2-4 (26’Minnozzi, 44’Piergiorgio Ciotti, 46’p.t. Raffaele Tedeschi [C], 47’p.t. Piergiorgio Ciotti, 49’Piergiorgio Ciotti, 84’Giorgio Galli [C] su rigore. All’83’espulso Piergiorgio Ciotti del Porto D’Ascoli per aver colpito la sfera con le mani nella propria area di rigore sulla linea di porta, impedendo così una chiara occasione da gol per i locali)

In neretto le 8 squadre approdate ai quarti di finale.

QUARTI DI FINALE

Risultati Gare d’andata di mercoledì 27 settembre 2017

A1) Urbania-Atletico Alma 4-0 (29’e 50′ Ottaviani, 55’ed 80’Mattia Paiardini)

A2) Ilario Lorenzini Barbara-Camerano 0-1 (93’Elia Donzelli)

A3) Biagio Nazzaro Chiaravalle-Tolentino 1-1 (26’Leonardo Rossini [B.N.C.], 40’Belli [T])

A4) GROTTAMMARE-PORTO D’ASCOLI 2-2 (35’Sensi [P.d’A.], 37’Rosa [P.d’A.], 72’Ludovisi [G], 74’Paregiani [G]. Al 9’Iovannisci del Grottammare ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Di Nardo)

Risultati Gare di ritorno di mercoledì 18 ottobre 2017

A1) Atletico Alma-Urbania 0-1 (12’Tancini)

A2) Camerano-Ilario Lorenzini Barbara 1-0 (74’Michele Taddei)

A3) Tolentino-Biagio Nazzaro 4-2 (5’Medici [B.N.], 19’Mongiello, 40’Strano, 74’Lanzi, 76’Cavaliere [B.N.] su rigore, 85’Buresta)

A4) PORTO D’ASCOLI-GROTTAMMARE 5-1 (23’Piergiorgio Ciotti, 43’Pizi, 52’Minnozzi, 63’Piergiorgio Ciotti, 67’De Panicis [G], 69’Rosa)

In neretto le 4 squadre approdate alle semifinali.

SEMIFINALI

Risultati Gare d’andata di mercoledì 1° novembre 2017

S1) Urbania-Camerano 2-1 (17’Michele Taddei [C], 56’Temellini, 73’Ottaviani su rigore)

S2) Tolentino-PORTO D’ASCOLI 1-0 (41’Belli)

Risultati gare di ritorno di mercoledì 22 novembre 2017

S1) Camerano-Urbania 5-2 (7′ e 55′ Ottaviani [U], 65’Michele Taddei, 76’Mattia Santoni, 79’Elia Donzelli, 85’e 90’Mattia Santoni)

S2) PORTO D’ASCOLI-Tolentino 3-1 (18’Mongiello [T], 30’Sensi, 45’Minnozzi, 79’Andrea Bucchi)

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

FINALE in gara unica di sabato 23 dicembre 2017 sul neutro Nicola Tubaldi di Recanati

PORTO D’ASCOLI-Camerano 0-2 (15’Elia Donzelli, 56’Andrea Savini. Al 72’espulso Luca Rossi del Porto d’Ascoli per doppia ammonizione).

Il Camerano approda alla Coppa Italia Dilettanti, dove nella doppia sfida degli ottavi (mercoledì 21 febbraio, l’andata e mercoledì 28 sempre di febbraio, il ritorno) affronterà il Massa Martana (squadra dell’omonimo comune in provincia di Perugia guidata in panchina dal vice presidente Sabatino Montecchiani che ha rilevato il 12 dicembre l’esonerato Luciano Marini con cui aveva vinto la Coppa Italia regionale) che ha vinto la Coppa Italia d’Eccellenza umbra battendo (2-0) in finale il Bastia.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA D’ECCELLENZA MARCHE:

Stagione 1991/92: Nuova Maceratese; 1992:93: Biagio Nazzaro Chiaravalle ; 1993/94: Camerino ; 1994/95: Monturanese; 1995/96: Truentina Castel di Lama; 1996/97: Forsempronese; 1997/98: Civitanovese; 1998/99: Camerino; 1999/00: Cagliese; 2000/01: Cagliese; 2001/02: Pergolese; 2002/03: Imab Urbino; 2003/04: Caldarola; 2004/05: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2005/06: Montegiorgio; 2006/07: Montegiorgio; 2007/08: Bikkembergs Fossombrone (che ora si chiama Forsempronese); 2008/09: Jesina ; 2009/10: Fermana; 2010/11: Ancona 1905 ; 2011/12: Tolentino ; 2012/13: Fermana; 2013/14: Montegiorgio ; 2014/15: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2015/16: Fabriano Cerreto; 2016/17: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2017/18: Camerano.

INFO COPPA ITALIA DILETTANTI (vinta la scorsa stagione dal Villabiagio) 2018:

Un cammino che, almeno nelle Marche, è iniziato il 2 e 3 settembre 2017 per concludersi con la finalissima della Fase Nazionale il 18 aprile 2018 a Firenze. E’ questa la 52a edizione della Coppa Italia riservata alle società che partecipano al campionato d’Eccellenza.

Al termine della fase regionale ciascun Comitato dovrà comunicare entro il 12 febbraio 2018 il nome della squadra vincitrice che, di conseguenza, risulterà qualificata alla Fase Nazionale (Coppa Italia Dilettanti per l’appunto).

Il Camerano che si è aggiudicato il trofeo marchigiano (la scorsa stagione fu la Biagio Nazzaro ad aggiudicarselo) incontrerà nel 1° turno (ottavi di finale) della fase successiva con gare di andata e ritorno la rappresentante dell’Umbria ossia il Massa Martana, compagine perugina che ha conquistato (mercoledì 1° novembre 2017) la coppa Italia d’Eccellenza Umbra superando per 2-0 nella finale del Comunale Liberati di Terni il Bastia. Andata degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti in programma il 21 febbraio 2018, mentre il ritorno si giocherà il 28 dello stesso mese (febbraio). La compagine che si qualificherà al turno successivo (quarti di finale) affronterà poi la vincente del gruppo C che comprende squadre di Emilia Romagna e Toscana. La squadra che approderà successivamente in semifinale dovrà vedersela con la formazione che uscirà dai Gironi A-B. La squadra vincitrice della Coppa Italia Dilettanti approderà direttamente in Serie D.

Date Coppa Italia Dilettanti 2018:

21 Febbraio 2018 Andata Ottavi

28 Febbraio 2018 Ritorno Ottavi

14 Marzo 2018 Andata Quarti

21 Marzo 2018 Ritorno Quarti

4 Aprile 2018 Andata Semifinali

11 Aprile 2018 Ritorno Semifinali

18 Aprile 2018 Finale a Firenze.

Termina con il segno X il derby della Riviera tra Grottammare e Porto d’Ascoli, un pari che alla fine ci può stare arrivato al termine di un match divertente pieno di occasioni da entrambe le parti e che avrebbero potuto incrementare lo score nel punteggio. Dunque procede bene per entrambe la marcia in zona playoff, obiettivo dichiarato prima dell’inizio del campionato.

CRONACA: Al terzo minuto Traini ci prova dalla lunga distanza non trovando il bersaglio grosso di poco. La risposta ospite arriva 60″ dopo quando Bucchi si vede murare il tiro poi, sul proseguo dell’azione, Schiavi trova Beni attento a neutralizzare il tiro. Al 12′, Ciotti, da azione d’angolo, colpisce di testa senza impensierire l’estremo difensore di casa.

Al 24′ Rosa colpisce la parte alta della traversa poi è Traini a mancare il gol da buona posizione. Il Grottammare preme e va vicino ancora al vantaggio con De Panicis che nell’arco di 60”, ha due occasioni ma le spreca mandando sul fondo.

