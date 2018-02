SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il preoccupante fenomeno delle auto incendiate a San Benedetto si arricchisce di una nuova nota di cronaca. Nella mattina di domenica 11 è andata a fuoco una Audi A4 station wagon di proprietà di un uomo di origini rumene. L’incendio si è sviluppato attorno alle ore 7 in via Farinelli, a Porto d’Ascoli, non molto distante da via Toti, dove un evento del genere era accaduto nella notte tra venerdì e sabato.

