Predominio territoriale pressoché totale della squadra di casa che mette in piedi almeno dieci occasioni potenziali. Nel primo tempo annullato un gol, nella ripresa Capuano rivoluziona l’attacco ma non basta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mancano poche ore a Samb-Reggiana, in programma al Riviera alle 16 e 30. La sfida è definibile da “fuori i secondi” visto che i granata seguono da vicino i rossoblu, ad appena due punti di distacco, e pure con una partita in meno.

PROBABILI FORMAZIONI. Capuano potrebbe optare per gli stessi undici(o quasi) che sono scesi in campo da titolari all’Euganeo di Padova, quindi con Bellomo a centrocampo, Esposito affianco a Miracoli e Marchi per Bacinovic. Unica differenza sarà sicuramente il ritorno di Tomi a sinistra, squalificato 7 giorni fa ma pronto a riprendersi la fascia sinistra contro gli emiliani.

Dall’altra parte Eberini potrebbe mettere in campo un modulo “camaleontico” in grado di oscillare fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Molti dipenderà dalla possibilità di vedere in campo i due acquisti invernali dei granata ovvero Vignali e Cattaneo.

ARRIVANO LE FORMAZIONI UFFICIALI. Come previsto Bacinovic è in panchina ma anche Gelonese lo affiancherà, il centrocampo rossoblu sarà formato da Marchi, Bove e Bellomo con Esposito e miracoli davanti. Nella Reggiana out Riverola e Cattaneo dal 1′ insieme a Carlini con Vignali che va in panca. In difesa Bastrini al posto di Spanò, titolare nell’ultima partita contro il Renate.

Formazioni

Samb (3-5-2) All.: Ezio Capuano

Perina

Conson Miceli Di Pasquale

Rapisarda Marchi(45′ st Gelonese) Bove(31′ st Valente) Bellomo Tomi

Esposito(16′ st Di Massimo) Miracoli(16′ st Stanco)

Casarini Altinier(18′ st Cianci) Cattaneo (18′ st Riverola)

Carlini(43′ st Vignali) Genevier Bovo

Panizzi Crocchianti Bastrini Ghiringhelli

Facchin

Reggiana (4-3-3) All.: Sergio Eberini

Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco, coadiuvato dagli assistenti Andrea Zingrillo di Seregno e Robert Avalos di Legnano.

Note: Prima della gara vengono ricordati Luciano Calabresi e Bruno Pace, scomparsi in settimana. I due personaggi erano legati alla Samb visto che furono il primo dirigente per molti anni e il secondo allenatore nella stagione 1989-90.

Marcatori:

Ammoniti: 17′ pt Bastrini (R), 20′ Esposito (S), 43′ Marchi (S)

Espulsi:

Angoli: 8-4

DIRETTA

Primo Tempo

I due tecnici, Eberini e Capuano

1′ Partiti, la Samb attaccherà in questo primo tempo verso la Curva ospite. Subito un angolo per la Samb, giocato corto ma la pala si perde sul fondo.

4′ Samb che esce bene palla al piede, Bove allarga per Rapisarda che va verso Miracoli, apertura a sinistra per Bellomo che si sposta il pallone e dal limite dell’area calcia: murato!

12′ Bellomo prova la percussione e salta due uomini, al momento dell’ultimo passaggio viene però intercettato da Bastrini.

14′ Percussione di Cesarini che sfonda sulla destra con Di Pasquale che cade a terra, tiro in porta da posizione defilata e Perina si supera!

16′ MICELI CI PROVA: ALTO! Samb pericolosa in area sugli sviluppi di un corner, possibile fallo da rigore su Esposito ma la palla finisce a Miceli che da due passi mette alto!

24′ ALTRA OCCASIONE SAMB! Esposito penetra in area e prova il destro: alto!

27′ ESPOSITO VICINO AL GOL. Ancora Esposito, percussione centrale. Il numero 10 si sposta la palla sul destro e prova la staffilata raso terra: Facchin si salva in angolo.

Esposito in azione

29′ Ancora Samb in avanti prima con Bellomo che ci prova da fuori area ma mette alto poi Miracoli sfrutta un errore della Reggiana e calcia col sinistro da posizione defilata: Facchin si oppone bloccando la sfera in due tempi.

30′ Punizione defilata dalla destra (fallo su Esposito) per il sinistro di Tomi che sfiora il palo! Samb che adesso inanella diverse occasioni.

32′ RAPISARDA SFIORA IL PALO! Apertura di Bove su Rapisarda che si proietta verso la porta e calcia: ancora palla vicino al palo!

39′ Bove rimette in area una palla bellissima su cui arriva Miceli che insacca ma l’arbitro ferma tutto per una spinta (forse di Di Pasquale).

41′ Corner Samb, Bellomo va a cercare con un lob Bove al limite dell’area, il giovane numero 8 ci prova al volo, la palla non si abbassa, ma resta un colpo, quello provato da Bove, assolutamente non comune.

45′ Finisce qui, senza recupero, il primo tempo.

Secondo Tempo

1′ Ripartiti, senza cambi nei 22. Subito una potenziale occasione per Miracoli che prova ad andarsene su Panizzi che però riesce a rinvenire all’ultimo.

2′ Nei rossoblu iniziano le operazioni di riscaldamento Valente e Gelonese.

2′ Quinto corner per la Samb, parte Tomi con una parabola insidiosa e Altinier salva di testa.

3′ Bellomo se ne va sulla destra e crossa, salva la Reggiana. La Samb spinge ancora.

8′ Punizione dai 30 metri per la Samb (fallo su Marchi) va Tomi: alto.

11′ Esposito atterrato sul vertice destro dell’area e il pubblico si lamenta per il mancato giallo a Carlini. Ci prova Tomi ma la Reggiana ribatte e prova pure il contropiede, vanificato da un’apertura sbagliata che finisce direttamente nelle mani di Perina.

12′ Azione di Esposito ancora una volta, poi subentra Rapisarda che vince tre rimpalli e prova il tiro, deviato: angolo!

14′ Dal corner svetta Miceli che sfiora il palo alla sinistra di Facchin!

16′ Doppio cambio Samb: dentro Di Massimo e Stanco, fuori Esposito e Miracoli.

18′ La Reggiana ci prova in contropiede con Cesarini lanciato verso la porta, bravo a chiudere Perina. I granata intanto tirano fuori Altinier e Cattaneo per Cianci e Riverola.

28′ Gran apertura di Di Massimo da sinistra a destra per l’accorrente Rapisarda che stoppa e se la sposta sul mancino poi tira: alto!

31′ Capuano si prende un rischio per vincerla e mette Bellomo nella linea a due perché entra Valente per Bove: davanti sarà tridente!

34′ Proprio Valente vince un rimpallo e cede a Di Massimo che tira da 30 metri, para Facchin senza patemi.

39′ Settimo corner per la Samb guadagnato da Valente, palla in area ma Stanco non ci arriva,pure trattenuto per la maglia dai difensori granata.

41′ Palla rubata da un super Rapisarda che si proietta verso l’area e prova il tiro, deviato, in angolo.

43′ Dentro Vignali per Carlini nella Reggiana, al terzo cambio.

44′ Gran palla dentro l’area di Marchi per Di Massimo che si trova uno contro uno ma non riesce a difendere e Ghiringhelli lo mangia.

45′ Dentro Gelonese per un esausto quanto convincente Marchi. Sono 4 i minuti di recupero intanto.

45′ +3 Reggiana che guadagna un angolo negli ultimi minuti, poi un altro sugli sviluppi del primo: colpo di testa da corner e Perina si distende e blocca: brividi per i rossoblu.

45′ +4 Finisce qui, 0-0 fra Samb e Reggiana. Rossoblu che dominano in lungo e in largo ma non riescono a vincere.

