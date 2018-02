CUPRA MARITTIMA – Scontro nella mattinata del 10 febbraio, intorno alle 8.15.

A Cupra Marittima sulla Statale 16 vicino all’intersezione per via Di Girolami, incidente fra un autocarro (condotto da un 40enne sambenedettese) e una Fiat Idea (condotta da una 60enne cuprense). Al vaglio dei Vigili Urbani la dinamica del sinistro. La donna è stata portata in ospedale per le cure mediche tramite ambulanza.

Danni notevoli ai mezzi rimasti coinvolti. Si è verificato qualche problema alla circolazione ma la tempestiva azione della Polizia Locale ha ripristinato la viabilità in poco tempo.

