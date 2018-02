Il cantante sambenedettese, in gara con il suo brano “Il Mago”, si piazza sul terzo gradino del podio nella categoria “Nuove Proposte”. Un grande risultato personale per lui e che rende orgogliosa tutta la Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quarta serata per la 68esima edizione del Festival di Sanremo, in diretta su Rai1 ed in Eurivisione. Sul palco dell’Ariston è tornato ad esibirsi Mudimbi, per la finale della categoria “Nuove Proposte”.

Il cantante sambenedettese, in gara con il suo brano “Il Mago”, è stato ben accolto dal pubblico dell’Aristo che gli ha riservato parecchi applausi al termine di entrambe le esibizioni.

Mudimbi si è classificato al terzo posto dietro a Mirkoeilcane e a Ultimo, vincitore di questa edizione.

Un grande risultato personale per lui e che rende orgogliosa tutta la Riviera.

Altri due premi sono stati assegnati: Mirkoeilcane ha vinto il premio della critica “Mia Martini”. Alice Caioli ha vinto il premio della stampa “Lucio Dalla”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 368 volte, 204 oggi)