SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quarta serata per la 68esima edizione del Festival di Sanremo, in diretta su Rai1 ed in Eurivisione. Sul palco dell’Ariston è tornato ad esibirsi Mudimbi, per la finale della categoria “Nuove Proposte”.

Il cantante sambenedettese, in gara con il suo brano “Il Mago”, è stato ben accolto nelle sua prima esibizione. Infatti oltre all’apprezzamento del pubblico, anche la giuria demoscopica ha gradito il brano classificandolo al primo posto tra i quattro cantanti che si sono esibiti ieri sera.

Mudimibi si è esibito per sesto, presentato proprio da Claudio Baglioni. A dirigere l’orchestra è stato il maestro Umberto Iervolino.

L’esibizione è stata ancora una volta un successo e fa ben sperare per un ottima classifica finale.

Il codice per il televoto è il numero 26. Alle 22.30 verrà annunciato il vincitore delle “Nuove Proposte”.

