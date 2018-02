MARTINSICURO – Il Comune di Martinsicuro, in collaborazione con i comitati di quartiere, ha organizzato il “Carnevale Truentino – Città di Martinsicuro”. L’iniziativa si svolgerà domenica 11 febbraio, dalle ore 15 alle ore 19, in via Moro e piazza Cavour a Martinsicuro e martedì 13 febbraio, sempre dalle ore 15 alle ore 19, in via Filzi a Villa Rosa. Ad animare le due giornate di festa, per grandi e piccoli, ci saranno animazione, baby dance ed artisti di strada.

Il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, il vicesindaco ed assessore alla Cultura, Pinuccia Camaioni, il consigliere delegato al commercio, Riccardo Fedeli, il consigliere delegato ai comitati di quartiere, Umberto Tassoni e l’Amministrazione tutta invitano i cittadini, le associazioni ed i Comitati a partecipare numerosi alla due giorni di festa che vedrà animare due zone centrali di Martinsicuro e Villa Rosa con l’auspicio di “regalare” dei momenti di gioia e di svago ai più piccoli, per i quali è stata predisposta un’animazione ad hoc, ed a quanti decideranno di festeggiare il Carnevale in piazza.

