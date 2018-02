SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prime parole di Mudimbi dopo il premio “Assomusica 2018”. Il riconoscimento premia l’originalità e la capacità di saper emozionare mostrata nel corso dell’esibizione dal vivo all’Ariston.

In conferenza stampa, a,Sanremo, ha affermato: “Per me è il Festival dello stupore. Sono stupito e non davo per scontato di vincere questo riconoscimento. Speravo di ottenere clamore e consenso ma tutto ciò non me l’aspettavo”.

Il rapper sambenedettese ha raccontato delle sue emozioni provate sul palco durante la perfomance dell’8 febbraio. Il suo brano, “Il Mago”, è balzato in testa alla classifica demoscopica e ha buone possibilità di poter vincere la categoria “Nuove Proposte”.

Stasera ci sarà il verdetto finale. Nel frattempo Mudimbi ha conquistato esperti musicali e Social Network.

Un buonissimo risultato, auspicato alla vigilia, come confessato dallo stesso artista a Riviera Oggi durante l’intervista rilasciata a fine gennaio.

