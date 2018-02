GROTTAMMARE – Grande successo per l’apertura del “Carnevale dei Bambini 2018” della Città di Grottammare. Moltissimi bambini, genitori e nonni hanno affollato piazza Carducci per la festa di giovedì grasso, l’8 febbraio, un’occasione che ha trasformato il centro del quartiere Ischia II in una grande area divertimenti.

“Siamo felici di aver vinto una scommessa, – dichiarano il sindaco Enrico Piergallini e la consigliera comunale Lina Lanciotti – quella di aver portato con successo il carnevale anche in piazza Carducci, cosa che non avveniva fino a tre anni fa. Aprire il carnevale da Zona Ascolani è stata sin da subito un’iniziativa di grande successo, confermato anche quest’anno da una partecipazione superiore alle attese”.

Oltre ai giochi, alle animazioni e agli spettacoli teatrali organizzati, durante la festa sono stati presentati, dai genitori e dai bambini, i gruppi che sfileranno nella giornata di domenica: musica, emozioni, ecologia, vintage, mito e favole sono gli ingredienti che hanno stimolato la fantasia degli organizzatori.

L’elenco dei gruppi che sfileranno è il seguente: “La musica… fa-re-si può” (scuola dell’infanzia Zona Ascolani), “Un carnevale di emozioni” (scuola dell’infanzia di via Battisti), “Lettere” (classi prime della scuola Speranza), “Gr…ease a Grottammare” (classi terze della scuola Speranza), “Plastica nella rete, pesce in mare” (classi quarte della scuola Speranza), “Ulisse tra mito e magia” (classi quinte della scuola Speranza), “Mary Poppins e lo spazzacamino” (scuola Virgo Lauretana), “La banca del tempo” (Ass. Banca del Tempo).

Il “Carnevale dei Bambini 2018” proseguirà dunque con la sfilata dei gruppi mascherati presentata da Luca Sestili domenica 11 febbraio a partire dallo ore 15.30 in Piazza Fazzini e per le vie del Centro. L’ultimo appuntamento si svolgerà invece martedì 13 febbraio in Piazza Fazzini alle ore 15.30 con la festa “Sognando principi e principesse. Anche in quest’occasione saranno presenti giochi gonfiabili, spettacoli di giocoleria, burattini, truccabimbi, zucchero filato e frappe per tutti. L’ingresso è libero.

