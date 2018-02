SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A pochi giorni dalla scomparsa di David Zard, uno dei più grandi produttori e promoter di spettacoli dal vivo, Assomusica (Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo) ha voluto ricordarlo con il “Premio Speciale David Zard”.

Il riconoscimento sarà conferito, oggi 9 febbraio, alle ore 16 presso la sala stampa del Festival di Sanremo, ad Angelo Teodoli, direttore di Rai1, per la promozione della musica popolare sulle rete nazionale.

David Zard è stato il più grande precursore degli spettacoli dal vivo in Italia (tra le ultime grandi produzioni, il musical “Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo”, prodotto con il figlio Clemente, che tornerà in scena il prossimo 14 febbraio da Milano per un lungo tour) e un maestro per gli operatori del settore, un importante comunicatore capace di “creare ponti” con i media, così la scelta di assegnarlo al direttore Teodoli, da sempre attento e pronto a promuovere i grandi live show attraverso il medium per eccellenza, la TV.

“Il Festival di Sanremo è un appuntamento unico – ha commentato Vincenzo Spera, Presidente di Assomusica – In questo contesto tutte le categorie del settore collaborano per la riuscita della manifestazione, per cui viva i giovani e viva la creatività! Il Festival di Sanremo, ma anche Rai1, ha dato molta attenzione alle nuove generazioni, ottenendo ottimi risultati per quanto riguarda la musica. Un chiaro esempio ci è dato da Sanremo Young che dimostra che ci sono presupposti per far progredire il settore. Di qui l’idea di consegnare un riconoscimento ai media, il “Premio Speciale David Zard”, dedicato ad un vero e proprio padre per chi lavora in questo ambiente”.

Nella stessa occasione verrà conferito a Mudimbi il “Premio Assomusica 2018”. Il riconoscimento premia l’originalità e la capacità di saper emozionare mostrata da Mudimbi nel corso dell’esibizione dal vivo con il brano “Il mago” sul palco dell’Ariston, tra gli otto giovani in gara al 68° Festival della Canzone Italiana.

Mudimbi succede ad artisti premiati a Sanremo nel corso delle precedenti edizioni: Chiara Dello Iacovo, Kutso, Rocco Hunt, Arisa, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Marco Guazzone e Il Cile, che si sono aggiudicati il Premio nelle precedenti edizioni.

